26 Nisan 2017 Çarşamba30 Recep 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
  • “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:25Güneş 06:02Öğle 13:09İkindi 16:55Akşam 20:03Yatsı 21:32
    • 18°C Adana
    • 14°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • 3°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 9°C Balıkesir
  • BIST: 94.635 0.89
  • Altın: 145,488 -0.73
  • Dolar: 3,5853 0.27
  • Euro: 3,9192 1.15

Bankalar o paraları geri ödüyor

»
Bankaların KOBİ teşviklerinden 800 milyon TL’lik haksız kazanç sağladığını ortaya çıkaran haberler sonrası BDDK devreye girdi.
Bankalar o paraları geri ödüyor
Bankalar o paraları geri ödüyor Bankalar o paraları geri ödüyor Bankalar o paraları geri ödüyor

KOSGEB'in KOBİ'lere yönelik sıfır faizli kredi desteğindeki banka oyunu bozuldu. Önceki gün duyurulan skandalın ardından özel bankalar milyonlarca lirayı bulan haksız kesintileri KOBİ'lere geri ödemeye başladı.

Birçok zorluğu aşıp 20 bin TL kredisine onay alan KOBİ'lerden bankaların 2.000 TL ile 6.000 TL arasında değişen oranlarda zorunlu hayat sigortası kestiği ortaya çıkmıştı. Bazı bankaların özel hayat sigortaları için poliçe dahi düzenlemediği, 314 bin KOBİ'den toplam 800 milyon lirayı bulan kesinti yapıldığı anlaşılmıştı. Konuyla ilgili Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) inceleme başlattığını duyurması da etkili oldu. Kurumun inceleme sonucunu dahi beklemeyen bankalar, kestikleri meblağları sabahın erken saatlerinde müşterilerinin hesabına geçti.

ÖZÜR MAİLİ ATTI

3 bin 800'den fazla KOBİ'den haksız şekilde 2 bin ila 5 bin TL arasında değişen meblağlarda kesinti yaptığı ortaya çıkan özel bir banka ise müşterilerine özür maili gönderdi. Uygulamada bireysel hataların yaşandığını ifade eden banka, benzer şikâyetleri değerlendirmek için özel bir birim de kurduklarını ifade etti. Diğer özel bankalarda da benzer ödemelerin başladığı öğrenildi.

ŞİRKETLERE GERİ ÖDEMELER BAŞLADI

Haberlere konu olan Ankara Eryaman'daki esnaflar ödemelerini geri aldı. İlçede yeni bir franchise yatırımı gerçekleştiren Şef Gıda'nın sahibi Servet Alkan "Çıkan haberin ve BDDK'nın duyurusunun ardından banka kesilen meblağı hesabımıza geri yatırdı. Bir haksızlık giderilmiş oldu. Konu ile ilgili yapılan incelemenin sürdüğünü de öğrendik" dedi. Kendisinden 20 bin liralık kredi için 2 bin 450 TL kesinti yapılan Konyalı esnaf Ahmet Uysal'ın geri ödemesi de dün gerçekleşti

Sabah

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararındaGözler Merkez Bankası'nın faiz kararındaMerkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz koridorunda değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Geç likidite penceresi faizinde ise artış beklentisi yer alıyor.
Bankalar o paraları geri ödüyorBankalar o paraları geri ödüyorBankaların KOBİ teşviklerinden 800 milyon TL’lik haksız kazanç sağladığını ortaya çıkaran haberler sonrası BDDK devreye girdi.
Rusya'dan Türkiye kararı! Bunu yapmayacağızRusya'dan Türkiye kararı! Bunu yapmayacağızRus bakan, Rusyanın Türkiye'nin Rusya tarım ürünlerinin ihracatına getirdiği kısıtlamalardan dolayı Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) başvurmayı planlamadığını açıkladı.
Bir günde 27 milyar dolar kazandıBir günde 27 milyar dolar kazandıFransız seçimleri sonrası piyasada oluşan olumlu havaya en çok sevinen kişi dünyanın en zengin 2. adamlığına yükselen Amancio Ortega oldu.
Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoruBorsa İstanbul'da tüm zamanların rekoruBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 94.634,91 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
Tazminat yakmak tarihe karışıyorTazminat yakmak tarihe karışıyorKıdem tazminatı fonu iş hayatına yeni bir soluk getirmesi bekleniyor. Sistemle uzun süre aynı işyerinde çalışan bir kişi tazminatını yakmadan istifa ederek yeni bir işe geçebilecek
  • Çinli 2 dev Türkiye'ye geliyor!25 Nisan 2017 Salı 15:15
  • Ev sahipleri dikkat!25 Nisan 2017 Salı 13:30
  • Emeklinin zammı yüzde 5’i aşacak25 Nisan 2017 Salı 13:19
  • Dolar düştü, benzine indirim geliyor25 Nisan 2017 Salı 13:18
  • Kilosu 85 liradan tezgaha indi25 Nisan 2017 Salı 13:17
  • CarrefourSA'dan flaş karar! Satıyor25 Nisan 2017 Salı 13:15
  • Bankalar şimdi de onların peşine düştü25 Nisan 2017 Salı 13:14
  • Doğalgazda rekor bekleniyor25 Nisan 2017 Salı 13:13
  • 2. elde en çok tercih edilen özellikler açıklandı!25 Nisan 2017 Salı 13:13
  • Pencere devinden flaş karar!25 Nisan 2017 Salı 12:15
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri