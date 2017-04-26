26 Nisan 2017 Çarşamba30 Recep 1438
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Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz koridorunda değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Geç likidite penceresi faizinde ise artış beklentisi yer alıyor.
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün toplanıyor. Kurul faiz kararını saat 14.00'te açıklayacak.. 

Ekonomistler Merkez Bankası'nın politika faizi ile faiz koridorunun alt ve üst bantlarında herhangi bir değişiklik yapmasını beklemiyor. Geç likidite penceresinde ise artış beklentisi yer alıyor. 

Merkez Bankası 16 Mart toplantısında politika faizi ile faiz koridorunu sabit tutnuş, geç likidite penceresini ise 75 baz puan artırarak yüzde 11,75'e çıkarmıştı.

Merkez Bankası enflasyonda yükselişin belirginleşmesinden bu yana geç likidite penceresi faizini para politikasında ana fonlama enstrümanı olarak kullanıyor. Merkez, geç likidite pencerisini kullanarak piyasaya uyguladığı faizi belirliyor.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, son yaptığı açıklamada enflasyonun nisan ayında tepe noktasını gördükten sonra kademeli gerileyeceğini, para politikasında sıkı duruşun enflasyonda belirgin bir iyileşme görülene kadar sürdürüleceğini söylemişti.

DOLAR'DA SON DURUM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı öncesi dolar/TL 3.58'in altında seyrediyor.

Kur şu dakikalarda 3.57 seviyesinden işlem görüyor.

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