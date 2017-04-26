FETÖ’nün üç vakfında 50 milyon TL kayıp

Malatya'da kapatılan vakıflar arasında yer alan Battalgazi Eğitim Vakfı, Saadet Eğitim Vakfı ve Malatya Eğitim Kültür Sanat ve Sağlık Vakfı Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nca görevlendirilen başmüfettiş tarafından incelendi. Her vakıf için ayrı ayrı hazırlanan raporda, vakıf yöneticilerinin burs gideri olarak gösterdiği 5 milyon 994 bin TL'nin burs ödemesi olarak banka hesap ekstrelerine rastlanılmadığı, Battalgazi Eğitim Vakfına ait İstanbul’daki otelin satışından zararın 30 milyon TL, kira gelirindeki zararın ise 7 milyon 840 bin TL olduğu tespit edildi.

Raporda, 2010-2016 dönemlerindeki her üç vakfın yöneticilerinden kayıp ve zarar olarak tespit edilen toplamda yaklaşık 50 milyon 500 bin TL paranın tahsil edilmesini ve vakıf yöneticileri hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunulması istendi.