26 Nisan 2017 Çarşamba30 Recep 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
  • “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:25Güneş 06:02Öğle 13:09İkindi 16:55Akşam 20:03Yatsı 21:32
    • 22°C Adana
    • 18°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 9°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 9°C Balıkesir
  • BIST: 94.617 -0.02
  • Altın: 145,963 0.32
  • Dolar: 3,5880 0.08
  • Euro: 3,9162 -0.08

FETÖ’nün üç vakfında 50 milyon TL kayıp

»
FETÖ’nün üç vakfında 50 milyon TL kayıp
Malatya'da FETÖ/PDY ilişkisi nedeniyle kapatılan 3 vakfın hesaplarının incelenmesinde yaklaşık 50 milyon 500 bin TL’nin kayıp olduğu tespit edildi.
FETÖ’nün üç vakfında 50 milyon TL kayıp FETÖ’nün üç vakfında 50 milyon TL kayıp FETÖ’nün üç vakfında 50 milyon TL kayıp

Malatya'da kapatılan vakıflar arasında yer alan Battalgazi Eğitim Vakfı, Saadet Eğitim Vakfı ve Malatya Eğitim Kültür Sanat ve Sağlık Vakfı Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nca görevlendirilen başmüfettiş tarafından incelendi. Her vakıf için ayrı ayrı hazırlanan raporda, vakıf yöneticilerinin burs gideri olarak gösterdiği 5 milyon 994 bin TL'nin burs ödemesi olarak banka hesap ekstrelerine rastlanılmadığı, Battalgazi Eğitim Vakfına ait İstanbul’daki otelin satışından zararın 30 milyon TL, kira gelirindeki zararın ise 7 milyon 840 bin TL olduğu tespit edildi.

Raporda, 2010-2016 dönemlerindeki her üç vakfın yöneticilerinden kayıp ve zarar olarak tespit edilen toplamda yaklaşık 50 milyon 500 bin TL paranın tahsil edilmesini ve vakıf yöneticileri hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunulması istendi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
81 ilde başlatılan dev operasyonun sırrı çözüldü!81 ilde başlatılan dev operasyonun sırrı çözüldü!FETÖ'ye ilişkin bugün başlatılan büyük operasyonun kodları, Başbakan Binali Yıldırım'ın 10 gün önce bir televizyon programında söylediği sözlerde gizli.
81 ilde dev operasyon! Yüzlerce gözaltı var...81 ilde dev operasyon! Yüzlerce gözaltı var...FETÖ'nün emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 81 ilde 8 bin 500 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 54 ilde 803 kişi gözaltına alındı.
Bülent Arınç'a gözaltı şoku!Bülent Arınç'a gözaltı şoku!MANİSA merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'nin avukat yapılanmasına yönelik dün düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Manisa Barosu'na kayıtlı avukatlardan B.Y.'nin Bülent Arınç'ın eski ortağı olduğu iddia edildi.
FETÖ’nün üç vakfında 50 milyon TL kayıpFETÖ’nün üç vakfında 50 milyon TL kayıpMalatya'da FETÖ/PDY ilişkisi nedeniyle kapatılan 3 vakfın hesaplarının incelenmesinde yaklaşık 50 milyon 500 bin TL’nin kayıp olduğu tespit edildi.
Cezaevinden Allah'ın evine!Cezaevinden Allah'ın evine!Alanya ilçesinde denetimli serbestlikten yararlanan iki hükümlü, "Cezaevinden Allah'ın Evine Projesi" kapsamında umre ile ödüllendirildi.
Sıra azmettirici Demirtaş'taSıra azmettirici Demirtaş'ta4 genci hunharca katleden katillerin ceza almasıyla buruk sevinç yaşayan aileler, ‘azmettirici’ olduklarını iddia ettikleri Demirtaş, Yüksekdağ ve Kışanak’a ceza verilmesini istedi.
  • Yürüyüş Dergisi'ne helikopter destekli operasyon26 Nisan 2017 Çarşamba 08:42
  • 'Gri liste'deki terörist öldürüldü26 Nisan 2017 Çarşamba 07:49
  • TSK açıkladı! Hakkari'de ele geçirildi25 Nisan 2017 Salı 20:50
  • Üst düzey FETÖ imamı kaçarken yakalandı25 Nisan 2017 Salı 20:50
  • Dışişleri'nden skandal karara sert tepki!25 Nisan 2017 Salı 20:47
  • Beştepe'den flaş açıklama!25 Nisan 2017 Salı 20:37
  • TSK'dan Sincar açıklaması! Öldürülen terörist sayısı açıklandı25 Nisan 2017 Salı 20:32
  • ÖSYM'den adaylara yeni başvuru hakkı25 Nisan 2017 Salı 20:22
  • TSK vurdu, ABD'li komutanın yüzü düştü!25 Nisan 2017 Salı 18:30
  • AYM töreninde kriz! Parti lideri salonu terk etti25 Nisan 2017 Salı 18:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri