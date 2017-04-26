26 Nisan 2017 Çarşamba30 Recep 1438
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MHP lideri Devlet Bahçeli belgeli avcı çıktı

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MHP lideri Devlet Bahçeli belgeli avcı çıktı
Özel yaşamı hakkında çok az şey bilinen MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin ilginç bir hobisi daha olduğu ortaya çıktı. Türk siyasi tarihinde önemli bir rol üstlenen Bahçeli'nin belgeli bir avcı olduğu ve belgelerinin vizesini her yıl yaptırdığı öğrenildi.
MHP lideri Devlet Bahçeli belgeli avcı çıktı MHP lideri Devlet Bahçeli belgeli avcı çıktı MHP lideri Devlet Bahçeli belgeli avcı çıktı

Özel hayatını hep gözlerden uzak tutan ve zaman zaman ortaya çıkan ilginç hobileri ile aslında renkli bir hayatının olduğu görülen MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin farklı bir özelliği daha olduğu ortaya çıktı.  

AVCILIĞA DA MERAKI VAR

Cömert, Ferdi Tayfur hayranı, fanatik Beşiktaşlı, ütüsüz pantolon, kravatsız elbise giymeyen, klasik otomobil tutkunu, tespih ve yüzük koleksiyoncusu olduğu, kendi imzasını taşıyan 23 kitabının bulunduğu, acılı Adana'ya bayıldığı ve harmandalı oynamayı sevdiği bilinen Devlet Bahçeli'nin aynı zamanda iyi de bir avcı olduğu öğrenildi. 

BELGELİ AVCI 

Türk siyasi tarihinde önemli bir rol üstlenen ve 20 yıldır Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Genel Başkanlığı görevini yürüten Dr. Devlet Bahçeli'nin yasal olarak avcılık yapabilmek için  geçtiğimiz yıllarda Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı Ankara'daki 9. Bölge Müdürlüğü'nden gerekli belgeleri aldığı ve her yıl vizesini yaptırdığı öğrenildi. Türkiye'nin çıkmazlarında kilit rolü üstlenen Bahçeli'nin ne zaman ve nasıl avlandığı konusunda ise net bir bilgi yok.  
TARİHİMİZDE AVCILIK   

Avcılık tarihimizde de büyük önem taşıyor. İslam’ın kabulünden sonra Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in at binmeyi, ok atmayı ve yüzmeyi teşvik edici sözleri, gerek Müslüman devletlerde gerekse Türklerde av merakının devam etmesine neden oldu. Nitekim Büyük Selçuklu sultanlarının en önemli eğlencelerinden biri sürek avları olup, devlete ilk şeklini kazandıran Tuğrul Bey, avcılık teşkilâtını resmi bir kurum haline getirdi.

Osmanlı padişahlarının avcılıktan hoşlandıkları, bu konuda yazılan kitapları okudukları ve hatta yazılmasını da teşvik ettikleri bilinmektedir. Osmanlılarda av, kadim Oğuz geleneğine göre yapılıyordu. Osmanlı Devleti’nde bizzat avcılık ile uğraşan ve ava meraklı şehzade ve padişahlar şunlardır: Süleyman Paşa, I.Murad, I. Ahmed, II. Osman, IV. Murad, I. İbrahim, IV. Mehmed, II. Ahmed ve II. Mustafa. 

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