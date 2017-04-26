Trump, ilk 100 günde duvara tosladı!

ABD Başkanı Trump, görevdeki ilk 100 gününde seçmenleri ‘peşinden sürükleyen' önemli vaatlerinin neredeyse hiçbirini gerçekleştiremedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın en önemli kampanya vaadi Meksika sınırına devasa bir duvar inşa etme projesinden, federal hükümetin kapanma riskinden kaçınmak için vazgeçmeye mecbur kalacağı belirtiliyor. Trump’ın inşası için 1,5 milyar dolarlık bir bütçe talep edeceğiprojeye, Demokrat Parti’nin yanı sıra Trump’ın mensup olduğu Cumhuriyetçi Parti’den bazı Kongre üyelerinin de sıcak bakmadığı belirtilirken, Trump’ın bütçe ısrarının federal hükümetin ‘kapanmasına’ neden olabileceği belirtiliyor. Obamacare’in iptalini öngören tasarının Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nden geçmemesinin ardından büyük bir itibar kaybı yaşayan Trump’ın koşulları zorlamak yerine duvar planını erteleyeceği belirtiliyor. The Guardian gazetesinin haberine göre, muhafazakâr basın mensuplarıyla bir toplantı yapan Trump, Meksika duvarının bu hafta onaylanacak mali bütçede yer almayabileceğini söyledi.

ABD’de bütçenin Senato tarafından onaylanmaması durumunda fedral kurumların fiili olarak çalışmaması durumu söz konusu.. Trump’ın bütçesinin geçmesi için 100 üyeli Senato’da oyların 60’ını alması gerekiyor. Cumhuriyetçi Parti’nin 52 üyeye sahip olduğu Senato’daki oylamada Trump’ın ‘Meksika duvarı için Demokratların desteğini alması imkânsıza yakın.

VAATLERİNİ TUTAMIYOR

Trump, Cuma günü başkanlığının 100’üncü gününü dolduruyor. Trump’ın ‘geçilemez, uzun, güçlü, muhteşem’ bir duvar sözleriyle betimlediği proje kapsamında, Meksika sınırına yaklaşık 1.600 km (1000 mil) uzunluğunda bir duvar çekilmesi planlanıyordu. Trump’ın seçim kampanyasının en çok öne çıkardığı vaatlerinden biri olan Meksika Duvarı’nın ‘en azından’ bu hafta onaylanacak bütçe için rafa kaldırılması, Trump’ın başkan olduktan hemen sonra tutma sözünü verdiği ancak daha sonra ya başarısız olduğu ya da vazgeçtiği vaatlerine bir yenisini ekledi. Trump’ın, Temsilciler Meclisi’nde ‘zorla oylattığı’ Obamacare oylaması, Cumhuriyetçi Parti üyelerinin fire vermesiyle kabul edilmemiş, göçmenlerin ülkeye girişini kısıtlayan başkanlık kararnamesi ise ABD yargısı tarafından çok kez durdurulmuştu. 'Dünyanın en güçlü mevkisi' olarak nitelendirilen ABD Başkanlığı koltuğundaki Trump'ın seçim vaatleri ABD'de güçlü şeklide işleyen güçler ayrılığı ilkesine takıldı.

“TRUMP BAŞARILI DEĞİL”

ABD’de NBC News ve Wall Street Journal (WSJ) tarafından yapılan bir ankette, Trump’ın ilk 100 gününü değerlendiren katılımcıların yüzde 45’I, ABD Başkanı’nın görevine kötü bir başlangıç yaptığını düşündüğü ortaya çıktı. Katılımcıların yüzde 19’I, Trump’ın ilk performansı için ‘idare eder’ yorumunda bulunurken, yüzde 21’lik kesim Trump’ın iyi bir başlangıç yaptığını düşünüyor.