26 Nisan 2017 Çarşamba30 Recep 1438
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Trump ilk gümrük vergisini Kanada'ya uygulayacak

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ABD, Kanada'dan ithal edilen yumuşak kereste ürünlerine yüzde 3 ila 24 arasında değişen oranlarda gümrük vergisi koyacak.
Trump ilk gümrük vergisini Kanada'ya uygulayacak
Trump ilk gümrük vergisini Kanada'ya uygulayacak Trump ilk gümrük vergisini Kanada'ya uygulayacak Trump ilk gümrük vergisini Kanada'ya uygulayacak

ABD Ticaret Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Kanada'dan ithal edilen yumuşak kereste ürünlerine yüzde 3 ila 24 arasında değişen oranlarda gümrük vergisi getirildiğini bildirdi.

25 Nisan Salı itibariyle uygulanmaya başlayan gümrük vergisinin, Kanadalı yumuşak kereste ihracatçılarının devletten aldığı teşviklerin haksız rekabet sağladığı gerekçesiyle açılan soruşturmanın ilk hükmü olduğu belirtilen açıklamada, nihai kararın ise 7 Eylül 2017'de verileceği kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca geçen sene Kanada'dan toplamda 5 milyar 660 milyon dolarlık yumuşak kereste ürünü ithal edildiği bilgisine yer verildi. Ticaret Bakanlığı, ayrıca bazı ihracatçı şirketlere yönelik gümrük vergilerinin geçmişteki alımlara da uygulanmasına karar verdi.

Trump yönetiminin seçim kampanyası boyunca haksız rekabet, döviz manipülasyonu ve damping ile itham ettiği Çin ve Meksika'dan önce Kanada'yı hedef alması sürpriz olarak nitelendirildi.

"ABD KONUT SEKTÖRÜNÜ OLUMSUZ ETKİLER"

ABD Ulusal Konut Üreticileri Birliği (NAHB) gümrük vergisi kararının ardından yaptığı ilk açıklamada, uygulamanın ülkedeki tek ailelik ev fiyatlarını ortalama bin 236 dolar yükselteceği ve konut sektörünü olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu.

Bu arada, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Beyaz Saray'daki günlük basın brifingine katılarak gazetecilerin Kanada'dan ithal edilen keresteye getirilen gümrük vergisine ilişkin soruları yanıtladı.

Kararın kereste fiyatlarında "küçük bir artışa" neden olabileceğini teyit eden Ross, buna karşın fiyat artışının kesinlikle yüzde 20'lere ulaşmayacağını savundu. Ross, ayrıca Kanada'ya yönelik başka ticaret bariyeri planlanmadığını ve kararın bir ticaret savaşına yol açmayacağını ifade etti.

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