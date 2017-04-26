ABD dünyaya servis etti! Örgütün sözde başkenti

ABD'nin liderliğindeki uluslararası koalisyon güçlerinin hedefindeki terör örgütü DAEŞ'in başkent ilan ettiği Rakka, uydudan görüntülendi. Amerikan CNN International'ın özel haberine göre, kent yıllar sonra harabeye dönmüş bir şekilde görüldü.
DAEŞ'in kalesi olan kentte bayraklar, Fırat Nehri üstündeki bombalanmış köprüler dikkat çekti.
MIS analisti Stuart Ray, McKenzie Intelligence Services (MIS) adlı istihbarat örgütü tarafından CNN'e verilen uydu fotoğrafların 26 Mart'ta çekildiğini ve Rakka'daki günlük hayatı yansıttığını söyledi.