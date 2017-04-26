26 Nisan 2017 Çarşamba30 Recep 1438
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ABD dünyaya servis etti! Örgütün sözde başkenti

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CNN International kanalı, harabeye dönmüş Rakka'yı uydudan görüntüledi.
ABD dünyaya servis etti! Örgütün sözde başkenti
ABD dünyaya servis etti! Örgütün sözde başkenti ABD dünyaya servis etti! Örgütün sözde başkenti ABD dünyaya servis etti! Örgütün sözde başkenti

ABD'nin liderliğindeki uluslararası koalisyon güçlerinin hedefindeki terör örgütü DAEŞ'in başkent ilan ettiği Rakka, uydudan görüntülendi. Amerikan CNN International'ın özel haberine göre, kent yıllar sonra harabeye dönmüş bir şekilde görüldü.

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DAEŞ'in kalesi olan kentte bayraklar, Fırat Nehri üstündeki bombalanmış köprüler dikkat çekti.

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MIS analisti Stuart Ray, McKenzie Intelligence Services (MIS) adlı istihbarat örgütü tarafından CNN'e verilen uydu fotoğrafların 26 Mart'ta çekildiğini ve Rakka'daki günlük hayatı yansıttığını söyledi.

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