Kuzey Kore sınırında füzeler peş peşe ateşlendi

Savaş uçaklarının bombardıman yaptığı, helikopterlerin havalandığı, füzelerin fırlatıldığı ve tankların atışlar yaptığı ABD-Güney Kore tatbikatında, gerçek mermiler kullanıldı.

Kore Yarımadası kıyılarına nükleer denizaltı gönderen ABD, müttefiki Güney Kore ile Kuzey Kore sınırında askeri tatbikata başladı.

Savaş uçaklarının bombardıman yaptığı, helikopterlerin havalandığı ve tankların seri atışlar yaptığı gövde gösterisinde, gerçek mermiler kullanıldı.

Tatbikatın yapıldığı nokta Pocheon'daki tarafsız bölge ve sınırın hemen diğer tarafında Kuzey Kore bulunuyor.

ABD'nin nükleer denizaltısı USS Michigan, dün Güney Kore'nin Busan limanına demirlemişti. Denizaltı nükleer füzelerin yanında 154 Tomahawk füzesi ve 60 adet özel kuvvetler askeri taşıyor.

Pentagon'un bölgeye gönderdiği USS Carl Vinson uçak gemisi ve diğer savaş gemilerinin de kısa süre içinde Kore açıklarına ulaşması bekleniyor.

Uluslararası haber ajanslarının Güney Kore'den dün geçtiği fotoğraflarda, ABD'ye ait casus uçaklarının Kuzey Kore'ye doğru havalandığı görülüyordu.

FÜZE SİSTEMİNE PROTESTO

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un peş peşe balistik füze denemelerine girişmesiyle ABD'nin Güney Kore'ye yolladığı füze savunma sistemi ise, protestoların hedefinde. Yüzlerce Güney Koreli, Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) sisteminin Seongju kentine varışı sırasında ellerinde 'THAAD'a hayır, savaşa hayır' pankartları taşıdı.

ÇİN DEVREDE

Tansiyonun zirve yaptığı dönemde sonuncusu dün olmak üzere ABD ve Çin arasında birçok görüşme gerçekleşti. Washington, Pekin yönetiminden müttefiki Kuzey Kore üstünde baskı kurmasını istiyor. Geçen haftalarda Çin'in resmi gazetelerinde açık bir şekilde Pyongyang'ı uyaran haberler yer aldı, bir hata yapılmamasını isteyen Pekin nükleer faaliyetlerin durdurulmasını talep etti.