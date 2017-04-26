81 ilde başlatılan dev operasyonun sırrı çözüldü!

FETÖ'ye ilişkin bugün başlatılan büyük operasyonun kodları, Başbakan Binali Yıldırım'ın 10 gün önce bir televizyon programında söylediği sözlerde gizli.

Başbakan Yıldırım, katıldığı programda FETÖ'ye ilişkin çok önemli tespitler yapıldığını belirterek, "Baştan beri söylediğimiz bir şey var. Bu, çok karmaşık bir yapı. İlişkileri, ilişki ağı, günden güne daha çözülmemiş ilişkiler var. Şu ara çok önemli bir tespit yapılmış durumda. Bu tespitin sonuçları, FETÖ ile mücadelede bize ciddi imkan sağlayacak. İşin seyri değişecek. Bunlarla ilgili detaylar önümüzdeki günlerde netleşecek, bu kadar söyleyeyim" demişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün emniyet teşkilatı içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda dün sabah saatlerinden itibaren eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Hürriyet'in edindiği bilgilere göre, bu operasyonun perde arkasında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın edindiği bilgiler var. MİT'in edindiği bu bilgilerin ardından çok kısıtlı sayıda kişi ile sınırlandırılan operasyon süreci için sabah saatlerinde düğmeye basıldı. Operasyonun detayları ile ilgili şimdilik çok fazla bilgi verilmezken, Hürriyet'e konuşan bazı yetkililer FETÖ ile ilgili bugüne kadar yapılan en kapsamlı operasyonun başladığını öne sürdü.