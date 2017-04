Mavi lambalı ne varsa vurun! İşte kan donduran o konuşmalar

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Okulundan havalanarak Ankara’daki çeşitli kamu kurumlarına ateş açan pilotların telsiz konuşmaları ortaya çıktı.

15 Temmuz gecesi saatlerce helikopter ateşine maruz kalan MİT binası için, Yarbay İlkay Ateş’in helikopter pilotuna “MİT’te bekleyen ekip, atış yapın, dışarı çıkartmayın kimseyi” talimatı verdiği tespit edildi. Bir başka telsiz konuşmasında ise o gece görev yapan ambulanslara bile “ateş edin” talimatı verildiği anlaşıldı.

Çarpıcı konuşmaların yer aldığı telsiz konuşmaları özetle şöyle:



Yarbay Özcan Karacan: Taarruz helikopteri benle temasa geçsin. Eee bu Meclis'in altındaki polis noktalarını açmanız gerekiyor, o polis noktaları var oluşturulmuş, oraları ateş altına alacaklar açılacak o yollar.Astsubay İlhan Ocakçıoğlu: Meclise giden yollar taarruz helikopterleri tarafından açılacak, taarruz helikopterli aldın mı mesajı?



Yarbay İlkay Ateş: (...) o şey yapar sen şeye meclise devam et abi meclisin yollarını açın.



Binbaşı Ali Ercan: Gelen bi araç var.



Yarbay Özcan Karacan: Vurun vurun direneni.



Binbaşı Ali Ercan: Komutanım burada 4 tane araç var ne yapalım?



Yarbay İlkay Ateş: Vurun abicim vurun, özel kuvvetlere gelen 4 tane polis aracıysa vurun.



MİT’TEN KİMSE ÇIKMASIN



İlkay Ateş: MİT’te bekleyen ekip, MİT’te bekleyen ekip. Eee dışarı çıkan olursa binadan, atış yapın, dışarı çıkartmayın kimseyi.



Rafet Kalaycı: Devam edin dinliyoruz.



İlkay Ateş: Okey binadan dışarı çıkan olursa şeyden, o MİT kışlasından çıkartmayın dışarı.



Rafet Kalaycı: Anlaşıldı anlaşıldı anlaşıldı aldım.



KOBRA ARACI VAR VURUN



Özcan Karacan: İlkay



İlkay Ateş: Efendim komutanım



Özcan Karacan: (…) Yolunda nereden



İlkay Ateş: Devam ediyoruz şu an (…) üstündeyim.



Özcan Karacan: Bir tane kobra aracı var. Onu sen vurabiliyorsan vur, vuramıyorsan birini ya da şeyi çağır (…) birini çağır.



İlkay Ateş: 2. Ses---silahlar çalışmıyor nerede kobra var?



Özcan Karacan: MİT’in üstünde var onu çağır.



İlkay Ateş: Nerede araç nerede, onu nereden bulacağız?



Rafet Kalaycı: Kalaycı MİT’in üzerindeyim.



Albay Oğuz Yalçın: Konya yolu, Konya yolundan Özel Kuvvetlere doğru bir polis aracı gidiyor. Kobra kobra aracı gidiyor, durdurulsun, durdurulsun, vurulsun.



Rafet Kalaycı: Bu çağrı hangi kobraya, hangi kobraya?



İlkay Ateş: Ali Nero, Dostum Konya yolu üzerinde Özel Kuvvetlere doğru devam eden bir tane kobra aracı varmış onu vuracağız. Tamam dostum devam et.



Halil Gül: Şu an Genelkurmay’ın içindeyim. Genelkurmay’ın içine benim dışımda kimsenin inmesine müsaade etmeyin.



İlkay Ateş: Dostum sen Konya yolunda devam et, biz Genelkurmay’a devam ediyoruz tamam. Okey Konya yolunda Özel Kuvvetlere doğru devam eden bir tane kobra aracı varmış, polisin onu vuracaksın.



MAVİ LAMBALI NE VARSA...



İlkay Ateş: 1. Ses---Rafet, Nero, (….) geliyor mu sesim?



Rafet Kalaycı: Nero dinliyorum devam.



İlkay Ateş: İçeride bizim bir tane S70 var, bir de yukarıda sen olacaksın başka trafiği Genelkurmay’a yaklaştırmayacaksın.



Sadullah Abra: Neron Sado.



İlkay Ateş: Sado devam.



Sadullah Abra: Spor okuluna doğru devam ediyorum. Üzerinde mavi lamba olan ne varsa vuracağız.



AMBULANSLARA ATEŞ EDİN TALİMATI



Özcan Karacan: Dostum Sado çabuk ol spor okulundaki ee (…)



Rafet Kalaycı: Hoca aşağıda bir sürü araç var, aşağıda bir sürü araç var. Aşağıda bir sürü mavi lambalı araç var hocam.



Özcan Karacan: Vurun onları o zaman ee şeyse vurun, dostum vurun polis aracıysa vurun.



Sadullah Abra: Gost gost o mavi araçları vurun diyo neron.



Rafet Kalaycı: Ya burada hepsi mavi araç bunların hepsi mavi araç, ambulanslar falan var. Hepsi mavi araç, ambulanslar var burada.



Özcan Karacan: (….) Ateş edin



Rafet Kalaycı: Hepsi ambulans, hepsi ambulans.



Sadullah Abra: Neron, sado hepsi ambulansmış.



Özcan Karacan: Atış yapın bir tane.



Rafet Kalaycı: Polis arabalarını vuruyorum doğru mu?



Sadullah Abra: Polisleri vur, polisleri evet.

