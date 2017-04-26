Uçan araba artık hayal değil

Kitty Hawk adlı uçan araba, ilk deneme uçuşundan başarıyla geçti.

2017 yılı sonunda seri üretimine geçilmesi planlanan araç, kullanım kolaylığı ve estetik tasarımıyla dikkat çekiyor.

Ultra hafif özellikli metal alaşımlarla tasarlanan uçan araba, pilot lisansı almaya gerek kalmadan kullanılabilecek. İlk etapta sadece su üzerinde uçulabilecek araç, şehir trafiğinde kullanılabilen uçan araba hayaline biraz daha yaklaştıracak.

Araç, Google kurucu ortaklarından Larry Page'inde yatırımcı olduğu Amerikalı bir şirket tarafından tasarlandı.

Elektrikle çalışılan ve 5 dakika içinde kullanmanın mümkün olduğu araç, 2017 yılı sonunda satışa sunulacak.

Tasarlandığı süre içerisinde sır gibi saklanan aracın yayınlanan videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Fiyatı henüz açıklanmayan araç, ön sipariş verilmesi halinde daha ucuza alınabilecek.