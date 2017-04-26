26 Nisan 2017 Çarşamba30 Recep 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
  • “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:25Güneş 06:02Öğle 13:09İkindi 16:55Akşam 20:03Yatsı 21:32
    • 27°C Adana
    • 22°C Adıyaman
    • 17°C Afyon
    • 14°C Ağrı
    • 18°C Amasya
    • 17°C Ankara
    • 23°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 24°C Aydın
    • 22°C Balıkesir
  • BIST: 94.465 -0.18
  • Altın: 145,777 0.19
  • Dolar: 3,5867 0.04
  • Euro: 3,9074 -0.30

Fenerbahçe vurdu, Yunan başkan yıkıldı!

»
Fenerbahçe'nin THY Euroleague'de Yunan temsilcisi Panathinaikos'u 3-0 ile 'süpürmesi'nin ardından rakip takım başkanı Dimitrios Giannakopoulos da çöktü.
Fenerbahçe vurdu, Yunan başkan yıkıldı!
Fenerbahçe vurdu, Yunan başkan yıkıldı! Fenerbahçe vurdu, Yunan başkan yıkıldı! Fenerbahçe vurdu, Yunan başkan yıkıldı!

Serinin Atina'da oynanan ilk iki maçından önce deyim yerindeyse savaş çığırtkanlığı yapan, maçlardan önce yaptığı açıklamalarla iki takım arasındaki maçı iki ülke arasındaki krize ve ölüm kalım meselesine çevirmeye çalışan Dimitrios Giannakopoulos'a en iyi cevabı Türkiye'de Fenerbahçe taraftarı verdi.

pjjl8_1493195175_9463.jpg

"THIS IS SKOUPA(SÜPÜRGE)

Atina'daki maçlardan önce 'This is OAKA'(Burası OAKA) tişörtüyle pozlar veren ve 'Türklere karşı ölümüne oynayacağız' diyen Giannakopoulos'un bu hareketine Fenerbahçe taraftarı İstanbul'daki 3. maçı kazandıktan ve seriyi 3-0 alarak 'Final Four'a yükseldikten sonra tribünde 'This is Skoupa' pankartı açarak en iyi cevabı verdi.

75z8z_1493195184_7367.jpg

MAÇ SONRASI İTİRAF

Fenerbahçe'nin 3-0 kazandığı seri sonrası konuşan Panathinaikos'un sahibi ve başkanı Dimitris Giannakopoulos: "Bir seriyi en iyi takım kazanır. Fenerbahçe bu seride bizden daha iyiydi" sözlerini kullandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Fenerbahçe vurdu, Yunan başkan yıkıldı!Fenerbahçe vurdu, Yunan başkan yıkıldı!Fenerbahçe'nin THY Euroleague'de Yunan temsilcisi Panathinaikos'u 3-0 ile 'süpürmesi'nin ardından rakip takım başkanı Dimitrios Giannakopoulos da çöktü.
Atletico Madrid şoka girdi!Atletico Madrid şoka girdi!İspanya La Liga'nın 34. haftasında Atletico Madrid ile Villarreal karşı karşıya geldi.
G.Saray'a Sambacı orta saha geliyor!G.Saray'a Sambacı orta saha geliyor!Galatasaray, Liverpool forması giyen Brezilyalı Lucas Leiva'ya transfer teklifinde bulundu.
Talisca'dan bomba açıklama! Gidecek mi kalacak mı?Talisca'dan bomba açıklama! Gidecek mi kalacak mı?Beşiktaş'tan ayrılacağı yönünde iddialar ortaya atılan Talisca taraftarların yüreğine su serpen açıklamalar yaptı.
Harden - Westbrook savaşında kazanan belli oldu!Harden - Westbrook savaşında kazanan belli oldu!NBA Batı Konferansı çeyrek finali 5. maçında Oklahoma City'yi 105-99 mağlup eden Houston seriyi 4-1 kazanarak konferans yarı finaline çıktı.
Mehmet Ekici'den flaş itiraf! "F.Bahçe'nin..."Mehmet Ekici'den flaş itiraf! "F.Bahçe'nin..."Sezon sonu Sarı-Lacivertlilere imza atmasına kesin gözüyle bakılan Trabzonlu Mehmet Ekici, samimi itiraflarda bulundu
  • Trabzonspor'dan 50. yıl bombası!26 Nisan 2017 Çarşamba 13:43
  • G.Saray'da kazan kaynıyor! 'Ben adayım...'26 Nisan 2017 Çarşamba 13:30
  • Özbek'ten Florya'ya çıkarma! "6 maçı kazanalım"26 Nisan 2017 Çarşamba 13:28
  • Bu kareye sert eleştiri! 'Allah ıslah etsin'26 Nisan 2017 Çarşamba 13:13
  • Fenerbahçe vurdu, Yunan başkan yıkıldı!26 Nisan 2017 Çarşamba 13:11
  • Beşiktaş KAP'a bildirdi! Mario Gomez...26 Nisan 2017 Çarşamba 13:10
  • Altaylı çıldırdı! "Bunu hayvanlar bile yapmaz"26 Nisan 2017 Çarşamba 13:00
  • Altaylı çıldırdı! "Bunu hayvanlar bile yapmaz"26 Nisan 2017 Çarşamba 12:00
  • PFDK ceza yağdırdı! Emre, Volkan, Yalçın...25 Nisan 2017 Salı 20:22
  • Talisca'dan çılgın istatistik!25 Nisan 2017 Salı 11:24
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri