Fenerbahçe vurdu, Yunan başkan yıkıldı!

Fenerbahçe'nin THY Euroleague'de Yunan temsilcisi Panathinaikos'u 3-0 ile 'süpürmesi'nin ardından rakip takım başkanı Dimitrios Giannakopoulos da çöktü.

Serinin Atina'da oynanan ilk iki maçından önce deyim yerindeyse savaş çığırtkanlığı yapan, maçlardan önce yaptığı açıklamalarla iki takım arasındaki maçı iki ülke arasındaki krize ve ölüm kalım meselesine çevirmeye çalışan Dimitrios Giannakopoulos'a en iyi cevabı Türkiye'de Fenerbahçe taraftarı verdi.

"THIS IS SKOUPA(SÜPÜRGE)

Atina'daki maçlardan önce 'This is OAKA'(Burası OAKA) tişörtüyle pozlar veren ve 'Türklere karşı ölümüne oynayacağız' diyen Giannakopoulos'un bu hareketine Fenerbahçe taraftarı İstanbul'daki 3. maçı kazandıktan ve seriyi 3-0 alarak 'Final Four'a yükseldikten sonra tribünde 'This is Skoupa' pankartı açarak en iyi cevabı verdi.

MAÇ SONRASI İTİRAF

Fenerbahçe'nin 3-0 kazandığı seri sonrası konuşan Panathinaikos'un sahibi ve başkanı Dimitris Giannakopoulos: "Bir seriyi en iyi takım kazanır. Fenerbahçe bu seride bizden daha iyiydi" sözlerini kullandı.