Bakan açıkladı: Bazı vergileri kaldırabiliriz!

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Piyasa derinliği için bazı vergileri kaldırabiliriz. Türkiye'de mali disiplin var ve sürecek" dedi.

Ağbal, "Almış olduğumuz tedbirlerin bütçe açığına etkisi milli gelirin yaklaşık 0,74'ü kadar. Almış olduğumuz tedbirler geçicidir. Tedbirlerin etkisinde oran gelecek yıl yüzde 0,38, 2019 yılında yüzde 0,30'a düşüyor" şeklinde konuştu. Bakan Ağbal, "Destek ve tedbirler etkisini göstermeye başladı.Ekonomide yukarı yönlü bir ivmeyi çok rahat bir şekilde görüyoruz" açıklamasını yaptı. Maliye Bakanı Ağbal, "KGF'den 203 bin firma, 146,4 milyar TL faydalandı. Genişlemeci kamu maliyesi sonuç veriyor, rakamları izliyoruz. İstanbul Finans Merkezi kapsamında kanun çalışması Mayıs'ta meclise gelir" dedi. Bakan Ağbal, " Finansal piyasalara yeni enstrümanların kazandırılmasını hedefleyen düzenlemeler var" şeklinde konuştu. BloombergHT