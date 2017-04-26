26 Nisan 2017 Çarşamba30 Recep 1438
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Hükümetten 1 Mayıs açıklaması!

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Hükümetten 1 Mayıs açıklaması!
Çalışma Bakanı Müezzinoğlu. "1 Mayıs'ı Ankara'da Tandoğan Meydanı'nda kutlayacağız. Taksim'de kutlamak için ısrarlı olunmamalı." dedi.
Hükümetten 1 Mayıs açıklaması! Hükümetten 1 Mayıs açıklaması! Hükümetten 1 Mayıs açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu 1 Mayıs İşçi Bayramı ile ilgili açıklama yaptı. “1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak için ısrarcı olunmamalı” diyen Bakan Müezzinoğlu  “Güvenlik öncelikli konudur. 1 Mayıs’ı Ankara’da Tandoğan Meydanı’nda kutlayacağız” dedi.

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