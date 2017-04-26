26 Nisan 2017 Çarşamba30 Recep 1438
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Netanyahu'ya şok! Almanya'dan İsrail'e misilleme

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İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile olan görüşmesini iptal etmesinina ardından, Gabriel de Netanyahu'nun telefonuna çıkmadı.
Netanyahu'ya şok! Almanya'dan İsrail'e misilleme
Netanyahu'ya şok! Almanya'dan İsrail'e misilleme Netanyahu'ya şok! Almanya'dan İsrail'e misilleme Netanyahu'ya şok! Almanya'dan İsrail'e misilleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkesini ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile görüşmeyi iptal etmesinin ardından, Alman bakanın da Netanyahu'nun telefonuna çıkmayı reddettiği bildirildi.

Netanyahu'nun, İsrailli insan hakları örgütleri "Sessizliği Bozma" (Breaking the Silence) ve "B’tselem"i ziyaret etmesine tepki olarak Gabriel ile dün yapılması planlanan görüşmeyi iptal etmesinin ardından bir misillemeyle karşılaştığı belirtildi.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre Netanyahu, Gabriel'i arayarak kendisi ile görüşmeyi neden iptal ettiğini açıklamak istedi, ancak Alman bakan bunu kabul etmedi.

NETANYAHU KARARI SAVUNDU

Bunun üzerine İsrail başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Gabriel ile görüşmeyi iptal etme kararı savunuldu.

Netanyahu'nun, İsrail askerlerine "savaş suçlusu" diyen sivil toplum örgütleri ile görüşen yabancı diplomatlarla bir araya gelmeyeceği belirtilen açıklamada, "ABD veya İngiltere gibi ülkeleri ziyaret eden diplomatların, bu ülkelerin askerlerine savaş suçlusu diyen sivil toplum örgütlerini ziyaret etmesi halinde Amerikan ve İngiliz liderlerin de bunu kabul etmeyeceği" öne sürüldü.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Başbakan Netanyahu, diplomatik ziyaretleri esnasında İsrail askerlerine savaş suçlusu diye iftira eden gruplarla görüşen yabancı ziyaretçilerle görüşmeme politikasına sahip. Diplomatlar sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile görüşebilir ancak Netanyahu, İsrail askerlerinin suçlu sayılması çağrısı yapan gruplara meşruiyet sunanlarla görüşmeyecektir. Almanya olan ilişkimiz çok önemlidir ve bu hadiseden etkilenmeyecektir."

"NETANYAHU'NUN KARARI İÇ SİYASETE YÖNELİK"

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel ise İsrail ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun görüşmeyi iç politikaya yönelik nedenlerden dolayı iptal ettiğini savunarak, "Bizim İsrail'in iç politikasının oyun topu olmamamız lazım." ifadesini kullanmıştı.

Görüşmenin iptal edilmesinin "bir felaket olmadığını" dile getiren Gabriel, Almanya ile İsrail arasındaki ilişkinin hiçbir şekilde değişmeyeceğini kaydetmişti.

İKİLİ İLİŞKİLERDE GERGİNLİK

Almanya, şubat ayında Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini meşrulaştıracak yasa tasarısının İsrail meclisince onaylanmasını eleştirmiş, ardından mayıs ayında yapılması öngörülen ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de yer alacağı hükümetlerarası toplantının ertelendiği açıklanmıştı.

İsrail basını erteleme sebebinin, söz konusu yasa tasarısının onaylanması olduğunu iddia etmişti.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in 6-9 Mayıs'ta İsrail ve Filistin'i ziyaret etmesi bekleniyor.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI BASKI ALTINDA

Öte yandan aşırı sağcı bir hükümetin iş başında olduğu İsrail'deki uluslararası yardım ve insan hakları örgütlerinin yanı sıra yerel sivil toplum kuruluşlarına (STK) yönelik baskılar da artıyor. Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'in görüştüğü solcu sivil toplum kuruluşları "Breaking the Silence" ve "B’tselem" bu baskıdan en çok etkilenen örgütler arasında yer alıyor.

İsrail meclisinde geçen yıl çıkarılan "Şeffaflık Yasası" ile onlarca yerel STK'ya, aldığı maddi yardımların kaynağını açıklama zorunluluğu getirildi. Bununla yurt dışından destek alan insan hakları örgütlerinin deşifre edilerek kamuoyunda "vatana ihanet" suçlamasıyla karşı karşıya bırakılması ve böylece baskı altına alınması hedefleniyor.

İsrailli insan hakları örgütleri "yurt dışından finanse edilerek başka ülkeler adına ajanlık yaptıkları" gibi suçlamalara da maruz kalabiliyor.

Birçok İsrailli sağcı siyasetçi de açıktan bu STK'ları "vatana ihanet" ile suçlayarak hedef gösteriyor. Hedef gösterilen İsrailli insan hakları örgütlerinin başında Breaking the Silence, B'tselem, Yeş Adit, ve Peace Now (Barış Şimdi) gibi kuruluşlar geliyor.

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