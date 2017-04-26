Altaylı çıldırdı! "Bunu hayvanlar bile yapmaz"

İşte Fatih Altaylı'nın Habertürk Gazetesi'ne verdiği röportajda Başakşehirli futbolcular hakkında söylediği o sözler...



- Başakşehirli futbolcuların Rize maçından sonra gazeteciye saldırması haftaya damgasını vurdu. Görüntüleri izlemişsinizdir. Neler söyleyeceksiniz, sonrasını nasıl yorumlayacaksınız?



"Görüntüleri izlemedim. Daha doğrusu izleyemedim. Biraz baktım sonra sinirlenip kapattım. Açıkçası görüntülerin işin aslını anlatmaktan aciz olduğuna inanıyorum. Olay, görüntülerden daha vahim... Konu alışık olduğumuz üzere Emre ile başlıyor. Emre’ye küfrediyorlar. Öyle söyleniyor. Emre’de delirip küfür eden kişinin üzerine saldırıyor. Yahu Emre, 25 yıldır üst düzeyde futbolcusun. Yakışıyor mu? Elbette ki, kimsenin kimseye küfür etme hakkı yok ama o noktada duymazdan geleceksin. Küfür edeni duymazsan o kendi kendine küfür etmiş olur zaten. Duyma, geç git. Hadi duydun ve saldırdın. Onu da mazur görelim. Ya diğerlerinin yaptığına ne demeli. Bakın küfür edene saldırmıyorlar, küfür edeni dövmüyorlar. Olan biteni görüntüleyen gazeteci çocuklara saldırıyorlar. Gazetecinin ne alakası var konuyla. Ondan ne istiyorsunuz? Hem de otobüsten inip, güruh olarak saldırıyorlar. Ayıptır ya! Daha da fenası 1 kişiye 10 herif saldırıyorlar. Delikanlı ya bunlar! Bakın dikkat edin bunlar için sporcu lafını kullanmıyorum. Böyle sporcu olmaz. Buna sporcu denmez. Adam da denmez. Neyse ki, Başakşehir bu rezilliği yapanları kadro dışı bıraktı, TFF de PFDK’ya sevk etti. Tabii PFDK da kendine yakışanı yaptı ve saçma sapan cezalar verdi. Aynı suçu işleyenlerin her birine farklı ceza... Birine 1 maç, diğerine 5 maç. Neye göre belli değil. Tam eyyam. Ama Türkiye’ye yakışan da budur zaten. Hak hukuk, hak getire. Umarım Fatih Terim de bunları Milli Takım’dan uzaklaştırarak en hakiki cezayı verir. Böyle serseri gibi davranan kişilerin milli formayı üzerlerinde taşımaya hakkı yok. Genç adamların kavga etmesini anlarım. Ama onun bile bir adabı vardır. Akşam yemeğe, bara gitmişsindir kavga çıkar anlarım. Ama stadyum önünde gazeteci dövmeyi anlamam. Bunu hayvanlar bile yapmaz!"