26 Nisan 2017 Çarşamba30 Recep 1438
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Beşiktaş KAP'a bildirdi! Mario Gomez...

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Beşiktaş KAP'a bildirdi! Mario Gomez...
Beşiktaş, Mario Gomez'in Fiorentina'dan Wolfsburg'a transferinden kulübe 525 bin euro kazandığını açıkladı.
Beşiktaş KAP'a bildirdi! Mario Gomez... Beşiktaş KAP'a bildirdi! Mario Gomez... Beşiktaş KAP'a bildirdi! Mario Gomez...

Beşiktaş, Mario Gomez'in geçen yaz transfer döneminde Fiorentina'dan Wolfsburg'a transferi sonucu kazanılan miktarı açıkladı.

Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık oynayan, başka kulübe transferinden Siyah-beyazlı kulübün pay alacağı bir anlaşması bulunan Mario Gomez, Fiorentina'dan Wolfsburg'a transfer olmuştu. Bonservis ücretini düşük göstererek Beşiktaş'ın payını vermeyen Fiorentina'ya karşı bütün hukuki haklarını kullanan Beşiktaş transferden payını aldı.

Mario Gomez'in Wolfsburg'a 1 milyon 50 bin euro karşılığı transfer olduğunu ortaya çıkaran Siyah-beyazlı kulüp bu anlaşmadan doğan 525 bin euronun kulübe kazandırıldığını KAP'a bildirdi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN KAP AÇIKLAMASI

Mario Gomez 2016-17 sezonu başlangıcında Fiorentina Kulübünden Wolfsburg Kulübüne transfer olmuştur. Fiorentina Kulübü tarafından Şirketimize yapılan bildirimde, Wolfsburg Kulübü tarafından bu transfer nedeniyle kendilerine ödenecek toplam transfer bedelinin 1.050.000 Avro olduğu, bu kapsamda Şirketimizin bu bedel içinden 525.000 Avro'ya hak kazandığı bildirilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Hukuk Müşavirliğinin, Fiorentina Kulübü, Wolfsburg Kulübü, her iki Kulübün bağlı olduğu federasyonlar ve Ülke makamlarından temin edilen belgeleri inceleme süreci devam etmekte olup bundan sonraki Hukuki Sürecin devamında izlenecek adımları belirlenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

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