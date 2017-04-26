26 Nisan 2017 Çarşamba30 Recep 1438
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G.Saray'da kazan kaynıyor! 'Ben adayım...'

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G.Saray'da kazan kaynıyor! 'Ben adayım...'
Fenerbahçe derbisinde alınan mağlubiyet sonrası Galatasaray'da başkanlık kulisleri hareketlendi.
G.Saray'da kazan kaynıyor! 'Ben adayım...' G.Saray'da kazan kaynıyor! 'Ben adayım...' G.Saray'da kazan kaynıyor! 'Ben adayım...'

Galatasaray'da Fenerbahçe maçı sonrası taraftar ve camia içinden gelen tüm baskılara karşın istifaya yanaşmayan Başkan Dursun Özbek, Mircea Lucescu'ya sarılırken muhalif grup ise "başkan" arayışlarında...

Bugüne kadar yönetime büyük eleştiriler getirmelerine karşın muhaliflerin güçlü bir isim altında toplanamaması tepki çekerken ilk adım Abdurrahim Albayrak'tan geldi.

Pazar gecesi derbiyi; Ali Dürüst, Faruk Süren, Fatih Altaylı ile beraber izleyen Albayrak, 1-0'lık mağlubiyetin ardından, "Bu iş böyle gitmez. Ben adayım. Destekleyin. Kongre çağrısı yapalım" çıkışı yaptı.

DÜRÜST'TEN DESTEK

Galatasaray Lisesi mezunu olmamasına karşın camianın sevilen ismi ve Özbek'in kefaletlerini üstlenmeye hazır olması Abdurrahim Albayrak'ı ön plana çıkarırken şimdi gözler camianın önde gelen isimlerine çevrildi. Albayrak'ın yol arkadaşı Ali Dürüst'ün de tam desteğini aldığı ve Başkan Dursun Özbek'in olağanüstü seçim kararı alması halinde adaylığını koymaya hazır olduğu bildirildi.

TUDOR'DAN RAPOR İSTEDİ

Fenerbahçe derbisinin de kaybedilmesi, teknik direktör Igor Tudor'un sorgulanmasına yol açtı. Hırvat hocaya tam destek veren yönetimin kafasında, "Yanlış mı yaptık" sorusu belirdi. Tudor ile gelecek sezon devam edilme ihtimali her geçen gün azalırken başkan Dursun Özbek'in Tudor'dan bir rapor istediği ve bu hafta içinde gelecek rapora göre 'kadro dışı bırakma' başta bazı gelişmelerin yaşanabileceği iddia edildi.

ÜNAL AYSAL TARTIŞMASI

Adaylık için "Şimdilik böyle bir düşüncem yok" diyen Ünal Aysal'ın adaylığı konuşulsa da bu konuda kesin bir birlik sağlanmış değil. Aysal'a muhalefet edenler, "Bizi bu duruma o getirdi" derken diğer grup ise "G.Saray küçülerek büyüyemez" diye destek veriyor. Aysal adını ön plana çıkaran ise; kulübün acil bulmak zorunda olduğu 500 milyon TL'lik kasa kolaylığını sağlayabilecek isim olması. Daha önce "kasa kolaylığı" sağlamayan ve "Kulübe para vermeyen" Aysal'ın bu parayı sağlama sözü vererek adaylık için tam destek alabileceği de belirtiliyor.

YILMAZ İÇİN BASTIRIYOR

Faruk Süren, Ünal Aysal ve Abdurrahim Albayrak dışında camianın her başı sıkıştığında "Bizi kurtar" denilen bir isim daha var: Muharrem Yılmaz! TÜSİAD tarihinin ilk istifa eden başkanı olarak tarihe geçen Yılmaz'ı, başkanlık koltuğunda görmek isteyen kişinin ise İnan Kıraç olduğu belirtiliyor. Muharrem Yılmaz'ın adaylık için sıcak mesajlar verdiği vurgulandı.

ULUSOY BEKLİYOR

Daha önce Adnan Polat döneminde yönetim kurulunda yer alan Tayfun Beyazıt ile Cenk Çimen ismi de son günlerde konuşuluyor. Beyazıt'ın Galatasaraylılığı, Çimen'in ise G.Saray Lisesi mezunu olması ikisinin adının konuşulmasına neden olmuş durumda. Bu arada her zor durumda adı gündeme gelen TFF eski Başkanı Haluk Ulusoy'un davet beklediği ama alamadığı da ifade ediliyor.

LUCE'YE KARŞI TERİM

Dursun Özbek, Mircea Lucescu'yu getirerek rahatlamayı planlarken diğer başkan adaylarının favorisi Fatih Terim... Takımı toparlayacak tek ismin Terim olduğu belirtilirken aksi taktirde yeni başkanın kimi getirirse getirsin G.Saray taraftarına kendini kabul ettiremeyeceği konuşuluyor. Terim'in ise Süren ve Albayrak dışında herhangi bir başkan adayına "Evet" demeyeceği iddia ediliyor.

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