Trabzonspor'dan 50. yıl bombası!

Trabzonspor, Alanyaspor'la 2019 yılına kadar sözleşmesi olan ofansif orta saha oyuncusu Emre Akbaba'yı transfer etmek için harekete geçti.

Kulüp başkanı Muharrem Usta, Antalyaspor ile oynanan karşılaşma için gittiği Antalya'da bir dizi görüşmede bulundu. Önce Alanyaspor'la masaya oturan Muharrem Usta, daha sonra oyuncunun menajeri ve ailesiyle bir araya geldi.

Yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği ancak henüz tam anlaşma sağlanamadığı belirtildi.

ELLİNCİ YIL BOMBASI: FELLAINI

Bu transferle ilgili gelişmelerin önümüzdeki günlerde şekillenmesi bekleniyor.

Öte yandan 50. yılında şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor, kurulacak kadro için sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Orta sahada çok yönlü bir isme ihtiyaç duyan teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda Manchester United'ın Belçikalı yıldızı Marouane Fellaini transfer listesine dahil edildi.