Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşme saat 12:00'de başladı. İki lider arasındaki görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.
AKPM'NİN KARARI MASADA
Görüşmenin gündeminde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin aldığı karar, terörle mücadele ve referandum sonrası süreç olduğu belirtildi
26 Nisan 2017 Çarşamba30 Recep 1438
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Referandum sonrası kritik görüşme!
Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşme saat 12:00'de başladı. İki lider arasındaki görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.
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