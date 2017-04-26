Transferi adeta yılan hikayesine dönen Mehmet Ekici, uzun süren sessizliğini bozdu. Ev almak için geldiği İstanbul’da zehir zemberek açıklamalar yapan tecrübeli orta saha kulübü Trabzonspor ve Beşiktaş’ı hedef aldı. Sezon sonu büyük bir sürpriz olmazsa Fenerbahçe’ye imza atacak olan 28 yaşındaki futbolcu, ocak döneminde yaşadıklarıyla ilgili şunları söyledi:
“Trabzonspor'la olan sözleşmem hala devam ediyor. Kontratım bitene kadar gerekenleri yapıyorum. Alt yapı hocası eşliğinde çalışmalar yapıyorum. Devre arasında Trabzonspor para kazansın istedim ancak olmadı. İstemediğim bir kulübe beni zorla göndermek istediler. Büyük baskı yapıldı bana. O dönemde yaşadıklarımı hiçbir futbolcu yaşamasın.
‘TÜM GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK’
Devre arasında beni F.Bahçe’ye göndermek istemediklerini anlayınca ‘O zaman Başakşehir’e kiralayın’ dedim. Onu da kabul etmediler. F.Bahçe’nin beni alarak güçlenmesini istemediler. Birileri net şekilde Fenerbahçe kadrosunun kuvvetlenmesini istemedi. O dönemde yaşadıklarımı, başta Fikret Orman’la ilgili olmak üzere, birçok konuda açıklamalar yapacağım. Tüm gerçekler ortaya çıkacak.”
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Mehmet Ekici'den flaş itiraf! "F.Bahçe'nin..."
Transferi adeta yılan hikayesine dönen Mehmet Ekici, uzun süren sessizliğini bozdu. Ev almak için geldiği İstanbul’da zehir zemberek açıklamalar yapan tecrübeli orta saha kulübü Trabzonspor ve Beşiktaş’ı hedef aldı. Sezon sonu büyük bir sürpriz olmazsa Fenerbahçe’ye imza atacak olan 28 yaşındaki futbolcu, ocak döneminde yaşadıklarıyla ilgili şunları söyledi:
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