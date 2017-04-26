26 Nisan 2017 Çarşamba30 Recep 1438
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Harden - Westbrook savaşında kazanan belli oldu!

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Harden - Westbrook savaşında kazanan belli oldu!
NBA Batı Konferansı çeyrek finali 5. maçında Oklahoma City'yi 105-99 mağlup eden Houston seriyi 4-1 kazanarak konferans yarı finaline çıktı.
Harden - Westbrook savaşında kazanan belli oldu! Harden - Westbrook savaşında kazanan belli oldu! Harden - Westbrook savaşında kazanan belli oldu!

Houston Rockets, kariyerinin en iyi sezonunu yaşayan Russell Westbrook'un takımı Oklahoma City Thunder'ı, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda 4-1'lik skorla eledi.

NBA play-off'ları ilk turuna 3 maçla devam edildi. Konuk ettiği Oklahoma City Thunder'ı 105-99 yenen Houston Rockets, seriyi 4-1 kazanarak Batı Konferansı yarı finaline yükseldi.

Böylece 42 kez üç istatistikle çift hanelere ulaşarak bir sezonda en fazla "triple double" yapan NBA oyuncusu rekorunu kıran ve Oscar Robertson'dan sonra bir sezonu "triple double" ortalamayla tamamlayan 2'nci oyuncu olan Russell Westbrook, play-off'lara ilk turda veda etti.

Rockets'ta James Harden 34 sayı, 8 ribaunt, 3 top çalma, kenardan oyuna giren Lou Williams 22 sayı, 5 ribaunt, Patrick Beverley ise 15 sayı, 8 ribauntla oynadı.

Thunder'ın all-star oyun kurucusu Westbrook, 47 sayı, 11 ribaunt ve 9 asistlik performansıyla bir NBA play-off serisinin ilk 5 maçında 150 sayı, 50 ribaunt, 50 asist barajlarını geçen ilk oyuncu oldu.

- Jazz ve Spurs, serilerinde 3-2 öne geçti

Los Angeles Clippers deplasmanından 96-92 galip ayrılan Utah Jazz, evinde oynayacağı 6. karşılaşma öncesi seride 3-2 üstünlük yakaladı.

Maçı 27 sayı ve 8 ribauntla tamamlayan Gordon Hayward, 6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Jazz'ın en skoreri oldu. Yedek oyuncular Rodney Hood 16 ve Joe Johnson 14 sayı kaydetti.

Clippers'ta Chris Paul'ün 28 sayı, 9 asist, J.J. Redick'in 26 sayı ve DeAndre Jordan'ın 14 sayı, 12 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

San Antonio Spurs ise ağırladığı Memphis Grizzlies'i 116-103 mağlup ederek seride 3-2 öne geçti.

Spurs'te Kawhi Leonard 28 sayı, 6 asist üretti. Patty Mills 20 sayıyla play-off kariyer rekorunu kırdı. Grizzlies cephesinde Mike Conley 26 sayı, 6 asist, 4 top çalma ve Marc Gasol 17 sayı, 7 asist, 5 ribauntla mücadele etti.

NBA play-off'larına, 2 maçla devam edilecek.

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