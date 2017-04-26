26 Nisan 2017 Çarşamba30 Recep 1438
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Talisca'dan bomba açıklama! Gidecek mi kalacak mı?

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Talisca'dan bomba açıklama! Gidecek mi kalacak mı?
Beşiktaş'tan ayrılacağı yönünde iddialar ortaya atılan Talisca taraftarların yüreğine su serpen açıklamalar yaptı.
Talisca'dan bomba açıklama! Gidecek mi kalacak mı? Talisca'dan bomba açıklama! Gidecek mi kalacak mı? Talisca'dan bomba açıklama! Gidecek mi kalacak mı?

Transferi sonrasında ilk etapta Beşiktaş’ta çok göze giremedi. Ama ya sonrasında? Bırakın Siyah-Beyazlılar’ı diğer renklere gönül veren futbolseverlerin de kalbini fethetti.

Böyle olunca da kiralık olarak oynayan ve adeta takımı sırtlayan Talisca’nın akıbeti de merak konusu olmaya başladı.

Brezilyalı yıldızın Avrupa ve ligdeki performansı özellikle İngiliz ekiplerinin dikkatini tam anlamıyla çekmiş durumda.Bu durum her ne kadar Beşiktaş için bir gurur kaynağı olsa da Talisca’nın takımda kalabilmesi açısından da endişe yaratıyor.

Kiralık sözleşmesi sürmesine rağmen Benfica’nın belirlediği 25 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu göz korkuturken, en büyük güvence ise Talisca’nın Beşiktaş’tan önümüzdeki sezon da ayrılmak istememesi.

GÜNER İLE ÖNEMLİ ZİRVE

Kendisini Beşiktaş’a kazandıran transferden sorumlu asbaşkan Umut Güner ile bir araya gelen süper solak herkesin yüreğine su serpen ifadeler kullandı. Yıldız futbolcunun bu önemli zirvede; "Beni takip edenler var. Hatta Benfica beni satıp para kazanmak isteyecektir.  Ancak rızam olmadan böyle bir şey gerçekleşmez. Beşiktaş ile bağım var. Yeni dönemde de burada olmak istiyorum. Buna da sonuna kadar sadık kalacağım ve direneceğim. Tabii ki sonrasını bilemem. Burada huzuru ve başarıyı yakaladım. Böyle bir durum oluştuğunda Benfica ile konuşup 1 yıl daha Türkiye’de kalmak isteyeceğimi söyleyeceğim. Şampiyonlar Ligi’nde 1 yıl tecrübe kazanıp ondan sonra geleceğimi yönlendireceğim. Bana çok değer veriyorsunuz, teşekkürler” dediği öğrenildi.

MANCHESTER UNİTED İDDİASI 

Bu sezon özellikle son dönemde gösterdiği performans ile Avrupalı scoutların takibinde olan Talisca’nın dünyaca ünlü İngiliz devi Manchester United’ın da radarında olduğu belirtildi.

Hatta ManU yetkililerinin Benfica’nın istediği 25 milyon Euro’yu vermeye hazır olduğu öğrenildi.

Beşiktaş yönetiminin, Talisca’nın bu sezon gitmesini önlemek için şampiyonluk garantilendikten sonra harekete geçeceği ve Portekiz kulübü ile görüşerek oyuncunun kendilerinde kalmak istediğini bildireceği ifade edildi. (HTSPOR)

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