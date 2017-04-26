G.Saray'a Sambacı orta saha geliyor!

Büyük umutlarla alınan Nigel de Jong ve Tolga Ciğerci'de hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray yeni sezon öncesi ön libero transferine fazlasıyla önem veriyor. Sarı-Kırmızılılar'da ilk hedef tanıdık bir isim...

Yönetim, sezon başında uzun süre görüşmesine rağmen transferi son anda yatan Lucas Leiva ile yeniden temasa geçti. Üstelik sezon başında Liverpool'a 3.5 milyon Euro ödemeyi kabul eden Galatasaray şimdi bu transferi bitirirse kasasından bonservis için herhangi bir ücret çıkarmayacak.

ARADAKİ FARK 2.5 MİLYON!

Çünkü 30 yaşındaki Brezilyalı yıldızın sözleşmesi sezon bitimi sona erecek. Bu nedenle Leiva'nın transferinde mutlaka mutlu sona ulaşmak isteyen Sarı-Kırmızılı yönetim, hem tecrübeli futbolcu hem de menajeriyle temasa geçti. Alınan bilgilere göre yönetim yapılan ilk görüşmede Lucas Leiva'ya 3 yıl için 7.5 milyon Euro'luk teklif sundu. Fakat Sambacı'nın bonservisi elinde olacağı için yaklaşık 10 milyon Euro istediği gelen bilgiler arasında. Galatasaray yönetimi önümüzdeki gün yapacağı görüşmelerde, aradaki bu pürüzü ortadan kaldıracağını düşünüyor.

GENÇLEŞTİRME KURBANI

2007'den bu yana Liverpool formasını giyen Lucas Leiva müthiş istikrarı ile dikkatleri üzerine çekiyor...

Bu sezon başında kadroda düşünülmediği söylenmesine rağmen tam 28 resmi maçta forma giyen yıldız futbolcu performansıyla alkış aldı. Fakat Lucas Leiva yönetimin gençleştirme projesi nedeniyle takımdan ayrılacak.