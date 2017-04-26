Atletico Madrid şoka girdi!

Estadio Vicente Calderon'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Villarreal 1-0'lık skorla kazandı.

Maç boyunca Atletico Madrid kalesine gitmekte ve şut çekmekte zorlanan Villarreal, 82. dakikada Roberto Soriano ile ikinci isabetli şutunu çekti ve Oblak'ı geçerek galibiyet golünü buldu. Golde asisti eski Bursasporlu Cedric Bakambu yaptı.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid, 68 puanda kaldı ve 1 maç fazlasıyla lider Barcelona'nın 7 puan gerisinde kaldı. Villarreal ise puanını 60 yaparak UEFA Şampiyonlar Ligi bileti için umudunu korudu.

Atletico Madrid, bir sonraki maçında Las Palmas'a konuk olacak. Villarreal ise sahasında Sporting Gijon'u ağırlayacak.