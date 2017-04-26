26 Nisan 2017 Çarşamba30 Recep 1438
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CHP'den iki yüzlü AKPM açıklaması

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısı, yaklaşık 8 saat sürdü.
CHP'den iki yüzlü AKPM açıklaması
CHP'den iki yüzlü AKPM açıklaması CHP'den iki yüzlü AKPM açıklaması CHP'den iki yüzlü AKPM açıklaması

CHP'den toplantı sonrası yapılan açıklamada, anayasa değişikliği referandumunun resmi olarak açıklanmayan sonuçlarına ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) 'siyasi denetim' kararına ilişkin değerlendirmeler yer aldı.

AKPM'NİN BU KARARINI DOĞRU BULMUYORLARMIŞ 

Anayasa değişikliği ile 'Tek Adam Rejimi' kurmayı hedefleyen bu iktidar, ülkemizi demokratik dünyadan koparmakta ve Avrupa Birliği (AB) hedefinden de hızla uzaklaştırmaktadır. Bu çerçevede gelinen son nokta ne yazık ki Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) bugün aldığı siyasi denetim kararıdır. Türkiye'nin, AB hedefinden koparılmasına dönük iktidarın politika ve uygulamalarını reddetmekle birlikte, AKPM'nin bu kararını da doğru bulmuyoruz. Türkiye sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ibaret değildir. Meşruiyeti olmayan bu halkoylaması ile bunun üzerine inşa edilecek her türlü otoriter düzenleme ve girişime karşı mücadelemiz her zeminde devam edecektir.

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