26 Nisan 2017 Çarşamba30 Recep 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
  • “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:25Güneş 06:02Öğle 13:09İkindi 16:55Akşam 20:03Yatsı 21:32
    • 25°C Adana
    • 21°C Adıyaman
    • 19°C Afyon
    • 12°C Ağrı
    • 19°C Amasya
    • 18°C Ankara
    • 22°C Antalya
    • 19°C Artvin
    • 24°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 94.522 -0.12
  • Altın: 145,719 0.15
  • Dolar: 3,5747 -0.30
  • Euro: 3,8889 -0.77

İddianame tamam! 12 sanık için 3'er kez müeebbet

»
Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi.
İddianame tamam! 12 sanık için 3'er kez müeebbet
İddianame tamam! 12 sanık için 3'er kez müeebbet İddianame tamam! 12 sanık için 3'er kez müeebbet İddianame tamam! 12 sanık için 3'er kez müeebbet

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturmalar kapsamında, Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamede, şüpheliler hakkında “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek”, “TBMM’yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek”, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya, görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek” ve “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamalarından kamu davası açıldığı belirtildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı'nın çağrısı çığ gibi büyüdüCumhurbaşkanı'nın çağrısı çığ gibi büyüdüCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık üç ay önce başlattığı "Milli İstihdam Seferberliği" kapsamında iş sahibi olanların sayısı her geçen gün artıyor.
İddianame tamam! 12 sanık için 3'er kez müeebbetİddianame tamam! 12 sanık için 3'er kez müeebbetEtimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi.
CHP'den iki yüzlü AKPM açıklamasıCHP'den iki yüzlü AKPM açıklamasıCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısı, yaklaşık 8 saat sürdü.
TSK vurdu! PKK'lılar sokaklara döküldüTSK vurdu! PKK'lılar sokaklara döküldüTSK vurdu! PKK'lılar sokaklara döküldü
Hatay'da iki karakola havanlı saldırıHatay'da iki karakola havanlı saldırıTSK: PYD- YPG Hatay'da iki karakola havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıya misliyle karşılık verildi. Can kaybı olmadı
Servis minibüsünde patlama! Yaralılar varServis minibüsünde patlama! Yaralılar varPendik'te seyir halindeki özel bir üniversiteye ait servis minibüsünde patlama meydana geldiği öne sürüldü.
  • Büyük operasyonda ele geçirildi!26 Nisan 2017 Çarşamba 15:27
  • TSK, Suriye'de PYD mevzilerini vurdu!26 Nisan 2017 Çarşamba 14:59
  • PKK'ya darbe vurulan operasyonda LANTIRN detayı26 Nisan 2017 Çarşamba 14:55
  • Ardahan'da büyük heyecan! Herkes oraya koştu26 Nisan 2017 Çarşamba 14:47
  • Hatay'da sınır karakolu yakınına top mermisi düştü26 Nisan 2017 Çarşamba 14:13
  • Mavi lambalı ne varsa vurun! İşte kan donduran o konuşmalar26 Nisan 2017 Çarşamba 13:55
  • FETÖ'nün Emniyet'teki gizli arşivi ele geçirildi26 Nisan 2017 Çarşamba 13:52
  • Şube müdürünü dövdü, polisi ısırdı!26 Nisan 2017 Çarşamba 13:30
  • DİSK'ten '1 Mayıs' kararı! Taksim'den vazgeçtiler26 Nisan 2017 Çarşamba 12:23
  • Hükümetten 1 Mayıs açıklaması!26 Nisan 2017 Çarşamba 12:01
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri