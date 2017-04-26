Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturmalar kapsamında, Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamede, şüpheliler hakkında “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek”, “TBMM’yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek”, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya, görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek” ve “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamalarından kamu davası açıldığı belirtildi.
26 Nisan 2017 Çarşamba30 Recep 1438
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İddianame tamam! 12 sanık için 3'er kez müeebbet
Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi.
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