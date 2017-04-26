Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası politika faizinde değişikliğe gitmedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8'de, gecelik borçlanma faiz oranını (faiz koridorunun alt bandı) yüzde 7,25'te ve gecelik marjinal fonlama oranını (faiz koridorunun üst bandı) yüzde 9,25'te sabit tuttu.
Geç likidite penceresi borç verme faiz oranının ise yüzde 11,75'ten yüzde 12,25'e yükseltti.
26 Nisan 2017 Çarşamba30 Recep 1438
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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası politika faizinde değişikliğe gitmedi.
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