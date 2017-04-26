Hatay'da sınır karakolu yakınına top mermisi düştü

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Esed rejiminin kontrolündeki noktadan atıldığı değerlendirilen top mermisi, Kızılçat Karakolu yakınlarındaki boş araziye düştü.
Güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Esed rejiminin kontrolündeki noktadan atıldığı değerlendirilen top mermisi, Kızılçat Karakolu yakınlarındaki boş araziye düştü.
Güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.