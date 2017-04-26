26 Nisan 2017 Çarşamba30 Recep 1438
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Hatay'da sınır karakolu yakınına top mermisi düştü

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Hatay'da sınır karakolu yakınına top mermisi düştü
Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki bir sınır karakolu yakınlarına Suriye tarafından top mermisi atıldı.
Hatay'da sınır karakolu yakınına top mermisi düştü Hatay'da sınır karakolu yakınına top mermisi düştü Hatay'da sınır karakolu yakınına top mermisi düştü

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Esed rejiminin kontrolündeki noktadan atıldığı değerlendirilen top mermisi, Kızılçat Karakolu yakınlarındaki boş araziye düştü.

Güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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