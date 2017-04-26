26 Nisan 2017 Çarşamba30 Recep 1438
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TEOG'dan neredeyse hepsi erken çıktı! Sebebi...

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TEOG'dan neredeyse hepsi erken çıktı! Sebebi...
TEOG sınavlarının ikincisi yapıldı. Pek çok öğrenci, 40 dakikalık süreye rağmen sorularının kolay olması nedeniyle sınavın 20. dakikasında çıktı.
TEOG'dan neredeyse hepsi erken çıktı! Sebebi... TEOG'dan neredeyse hepsi erken çıktı! Sebebi... TEOG'dan neredeyse hepsi erken çıktı! Sebebi...

TEOG sınavlarının ikinci dönem birinci gün ilk oturumu Türkçe sona erdi. İzmir’de 43 bin 914 öğrenci TEOG’da ter dökerken, gün içinde matematik ve din kültürü ve ahlak bilgisi oturumları da yapılacak. 09.00’da başlayan sınavın Türkçe oturumunda 20 soru ile karşı karşıya kalan pek çok öğrenci, soruların kolay olması nedeniyle kendilerine ayrılan süreden 20 dakika erken çıktı. Öğrenciler, “Sorular çok kolaydı. Bu yüzden 40 dakikayı doldurmadan çıktık” dedi.

SINAV ÇOK KOLAYDI

Sınavın bitmesine 15 dakika kala çıktığını belirten Turhan Ateş isimli öğrenci, “Sınav çok iyi geçti. Türkçe soruları çok kolaydı. Bu sınav, birinci dönem girdiğimiz sınavdan daha kolaydı. 40 dakika sürem vardı ama ben 15 dakika kala soruları bitirdim. Tüm soruları doğru yaptığımı düşünüyorum” diye konuştu.

TÜM SORULAR DOĞRU YAPTIM

Mehmetcan Yeşiçimen isimli öğrenci, “Stresliydim ama sınav beklediğim kadar zor değildi. İlk sınavım çok iyi değildi. Bu sınavda puanımı düzeltmeye çalışacağım” derken, İpek Göneç ise “Tüm soruları yaptığımı düşünüyorum. Sınavdan erken çıktım. Bu sınav daha kolaydı” ifadelerini kullandı.

SINAV SÜRECİ ZORLU

Çocuklarının sınavdan çıkmasını bekleyen ailelerde ise heyecan vardı. Bazı aileler, çocuklarının sınavı başarılı geçsin diye okul önünde dua etti. Elvan Topçu isimli vatandaş, “Kızımın sınavdan çıkmasını bekliyorum. Sınav süreci zorlu geçti. Kendine vakit ayırmadan soluksuz bir şekilde çalıştı. Biz de elimizden geldiğince ona yardımcı olmaya çalıştık. Bu sınavda umutsuz gibiydi. Umarım güzel bir sonuç alırız” dedi.

HEYECANLIYIZ

Hakan Yaldıray isimli vatandaş ise şunları söyledi:

“Süreç bizim için zor geçti. Çocuklar bir maratonun içinde. Haliyle heyecanlanıyorlar. Onlarla birlikte biz de heyecanlıyız. Oğluma destek olmaya çalıştık. Umarım iyi ve yakın bir liseyi kazanır ama belli bir hedef koymadık.”

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