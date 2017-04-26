26 Nisan 2017 Çarşamba30 Recep 1438
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Bursa'yı ayağa kaldıran dolandırıcılık olayı!

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Bursa'yı ayağa kaldıran dolandırıcılık olayı!
Bursa'da kendisini iş adamı olarak tanıtıp 35 kişiyi dolandıran 47 yaşındaki Ersel Aydın, yakalanarak gözaltına alındı.
Bursa'yı ayağa kaldıran dolandırıcılık olayı! Bursa'yı ayağa kaldıran dolandırıcılık olayı! Bursa'yı ayağa kaldıran dolandırıcılık olayı!

Bursa'da kendisini 'iş adamı' olarak tanıtan Ersel Aydın, 2011 yılında tanıştığı 35 yaşındaki M.S.'yi yanına şoför olarak işe aldı. Kendisinin birçok ilde yol projelerini yaptığını, hatta Denizli'de bir barajın yapımını gerçekleştirdiğini ve bir bakanla da ortaklığının olduğunu öne süren Aydın, gösterdiği lüks yaşamla M.S.'nin güvenini kazandı.

250 BİN LİRA ALARAK 500 BİN DOLAR VERECEĞİNİ VAAD ETTİ

M.S.'ye kendisinin gizli bir görevde olduğunu belirterek, belirli aralıklarla toplam 250 bin lira alarak karşılığında 500 bin dolar vereceğini vaad etti. Ayrıca geçen yıl M.S.'nin amcasının oğlu 34 yaşındaki F.S. ile de tanışan Ersel Aydın, F.S.'yi de iş bulma vaadiyle belirli aralıklarla toplamda 86 bin lira dolandırdı. Ersel Aydın'dan şüphelenen F.S., Aydın'ı arayarak iş bulup bulmadığını ve parasının ne olduğunu sorarak görüşme talebinde bulundu. Aydın, kendisiyle Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi’ndeki Kent Meydanı'nda görüşebileceğini, yanında para da getirmesini, istedi.

POLİS GÖZALTINA ALDI

F.S. durumu polis ekiplerine de bildirerek Kent Meydanı'na gitti. Ersel Aydın'ın F.S. ile dün görüştüğü sırada gelen Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Aydın'a kimlik sorması üzerine İbrahim Özen isimli sahte kimlik gösterdi. Yapılan incelemede kimliğin sahte olduğunu tespit eden polis ekipleri Aydın'ı gözaltına aldı.

35 KİŞİYİ 4 MİLYON LİRA DOLANDIRDI

Aydın'ın 2010 yılından beri arandığını, 6 yıl kesinleşmiş cezasının bulunduğunu belirleyen polis ekipleri, şüphelinin 22 ilde 35 kişiyi yaklaşık olarak 4 milyon lira dolandırdığını tespit etti. Ersel Aydın, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Aydın’ın yakalanmasının duyulmasının ardından şikayetçi sayısının artabileceği belirtildi.

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