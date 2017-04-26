26 Nisan 2017 Çarşamba30 Recep 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
  • “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:25Güneş 06:02Öğle 13:09İkindi 16:55Akşam 20:03Yatsı 21:32
    • 25°C Adana
    • 21°C Adıyaman
    • 19°C Afyon
    • 12°C Ağrı
    • 19°C Amasya
    • 18°C Ankara
    • 22°C Antalya
    • 19°C Artvin
    • 24°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 94.522 -0.12
  • Altın: 145,719 0.15
  • Dolar: 3,5747 -0.30
  • Euro: 3,8889 -0.77

'Berbat' diyen Trump'a İran'dan sert tepki

»
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "İran'ın nükleer anlaşmaya bağlılığı" konusundaki sözlerine tepki gösterdi.
'Berbat' diyen Trump'a İran'dan sert tepki
'Berbat' diyen Trump'a İran'dan sert tepki 'Berbat' diyen Trump'a İran'dan sert tepki 'Berbat' diyen Trump'a İran'dan sert tepki

İran resmi haber ajansında (IRNA) yer alan habere göre, medya mensuplarıyla bir araya gelen Zarif, ABD Başkanı Trump'ın, "İran'ın, nükleer anlaşmanın ruhuna uygun davranmadığı" yönündeki açıklamalarına karşılık, "O adamın sözlerini çok ciddiye almayın." ifadelerini kullandı.

BERBAT

İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile geçen hafta Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Trump, İran ile P5+1 ülkelerinin 2015 yılında imzaladığı nükleer anlaşmaya ilişkin bir soru üzerine, bu anlaşmayı "berbat" olarak nitelendirmişti.

Trump, "nükleer anlaşmanın ruhuna uygun davranmayan İran'ın, ilerleyen süreçte bir şeyler yapabileceği" şeklinde açıklamada bulunmuştu. 

ABD Başkanı Trump, seçim kampanyası sırasında da Barack Obama döneminde imzalanan nükleer anlaşmayı sert sözlerle eleştirmiş, başkan olması halinde bu anlaşmayı yeniden gözden geçireceğini ifade etmişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kremlin'den Erdoğan'ın sözlerine cevap geldiKremlin'den Erdoğan'ın sözlerine cevap geldiKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın avukatı değil, uluslararası hukukun savunucusu olduğunu vurguladı.
'Berbat' diyen Trump'a İran'dan sert tepki'Berbat' diyen Trump'a İran'dan sert tepkiİran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "İran'ın nükleer anlaşmaya bağlılığı" konusundaki sözlerine tepki gösterdi.
Netanyahu'ya şok! Almanya'dan İsrail'e misillemeNetanyahu'ya şok! Almanya'dan İsrail'e misillemeİsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile olan görüşmesini iptal etmesinina ardından, Gabriel de Netanyahu'nun telefonuna çıkmadı.
AB raportöründen küstah açıklama 'Kritik gün cuma'AB raportöründen küstah açıklama 'Kritik gün cuma'Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Kati Piri, Türkiye ile müzakerelere devam etmenin mantıklı gelmediğini söyledi
Uçan araba artık hayal değilUçan araba artık hayal değilKitty Hawk adlı uçan araba, ilk deneme uçuşundan başarıyla geçti.
ABD'li komutanın yanındaki isim bakın kim çıktı!ABD'li komutanın yanındaki isim bakın kim çıktı!Karaçok Dağı bölgesinde Türk jetleri tarafından bombalanan hedeflerin olduğu bölgeyi inceleyen ekipte skandal bir ismin de yer aldığı ortaya çıktı.
  • Merkel'den AB’ye küstah Türkiye çağrısı!26 Nisan 2017 Çarşamba 12:40
  • Kuzey Kore sınırında füzeler peş peşe ateşlendi26 Nisan 2017 Çarşamba 11:12
  • ABD dünyaya servis etti! Örgütün sözde başkenti26 Nisan 2017 Çarşamba 11:00
  • Kriz! İtalya ve Yunanistan'a acil yardım çağrısı26 Nisan 2017 Çarşamba 10:37
  • Trump, ilk 100 günde duvara tosladı!26 Nisan 2017 Çarşamba 10:29
  • ABD Rusya sınırına F-35 konuşlandırıyor26 Nisan 2017 Çarşamba 08:59
  • Türkiye Sincar'ı vurdu, ABD'den ikinci açıklama26 Nisan 2017 Çarşamba 08:49
  • ABD'den yeni hamle! Kurmaya başladılar26 Nisan 2017 Çarşamba 08:12
  • İsrail durmuyor! Tepki çeken bir imza daha26 Nisan 2017 Çarşamba 07:51
  • Paraguay'da yüzyılın soygunu26 Nisan 2017 Çarşamba 07:50
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri