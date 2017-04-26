26 Nisan 2017 Çarşamba30 Recep 1438
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TSK, Suriye'de PYD mevzilerini vurdu!

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HATAY'ın Hassa İlçesi karşısında yer alan terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD mevzilerine havan atışları yapıldı.
TSK, Suriye'de PYD mevzilerini vurdu!
TSK, Suriye'de PYD mevzilerini vurdu! TSK, Suriye'de PYD mevzilerini vurdu! TSK, Suriye'de PYD mevzilerini vurdu!

Hatay'ın Hassa ilçesinin karşısında bulunan PYD kontrolündeki Afrin kasabası Karababa köyü yakınlarında terör örgütü PYD'lilerin mevzi kazmaya başladığı saptandı. Bu gelişme üzerine sabah saatlerinde sınır karakollarından PYD mevzilerine havan atışları yapıldı. Yapılan atışların sesleri sınıra yakın köylerden duyulurken, aralıklarla bölgede atış seslerinin gelmeye devam etti.

TÜRKİYE'YE GEÇMEYE ÇALIŞIYORLARDI

Öte yandan Türkiye-Suriye sınır hattına çekilen duvar nedeniyle her yıl Amanos Dağları'ndaki PKK'lılara destek olarak Suriye'den gönderilen teröristlerin bu yıl Türkiye'ye geçiş yapamadığı ve sınır bölgesinde beklediği, gerçekleştirilen atışlarla sınır hattından Türkiye'ye geçmeye çalışan PKK'lıların da bölgeden uzaklaştırıldığı iddia edildi.

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