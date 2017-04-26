26 Nisan 2017 Çarşamba30 Recep 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
  • “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:25Güneş 06:02Öğle 13:09İkindi 16:55Akşam 20:03Yatsı 21:32
    • 25°C Adana
    • 21°C Adıyaman
    • 19°C Afyon
    • 12°C Ağrı
    • 19°C Amasya
    • 18°C Ankara
    • 22°C Antalya
    • 19°C Artvin
    • 24°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 94.522 -0.12
  • Altın: 145,719 0.15
  • Dolar: 3,5747 -0.30
  • Euro: 3,8889 -0.77

Kremlin'den Erdoğan'ın sözlerine cevap geldi

»
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın avukatı değil, uluslararası hukukun savunucusu olduğunu vurguladı.
Kremlin'den Erdoğan'ın sözlerine cevap geldi
Kremlin'den Erdoğan'ın sözlerine cevap geldi Kremlin'den Erdoğan'ın sözlerine cevap geldi Kremlin'den Erdoğan'ın sözlerine cevap geldi

Peskov'a, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Reuters'e verdiği röportajda Rusya lideri Putin'den duyduğunu söylediği bir açıklama soruldu.

Peskov, bu soruyu "Esad'ın desteklenmesine gelirsek, Rusya ve Putin'in Esad konusundaki tavrı değişmedi. Bu tavır herkes tarafından iyi biliniyor" diye yanıtladı.

Erdoğan söz konusu röportajda, "Sayın Putin hatta bana şu ifadeyi bile kullanmıştır: 'Erdoğan beni yanlış anlama ben Esed'in avukatı değilim' demiştir. Bunu bana Sayın Putin söyledi" demişti.

Öte yandan Peskov şöyle devam etti: "Putin'in Esad'ın avukatı olmadığı cümlesine gelirsek, bu, yeni bir şey değil. Bu, ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapılan telefon görüşmesinde söylemiş bir şey de değil. Putin, bu cümleyi bir dizi röportajda söylemişti. Putin, Esad'ın avukatı değil. Kendisi, uluslararası hukukun avukatı ve savunucusu."

"Putin, bir ülkenin geleceğinin nasıl olacağının üçüncü kişiler ya da ülkeler tarafından belirlenmesine izin verilmemesi gerektiğine inanıyor" diye ekleyen Peskov, şu vurguyu yaptı: "Putin'in düşüncesine göre, Suriye'nin geleceği ne Ankara'da ne Washington'da ne Paris'te ne Berlin'de ne de Moskova'da belirlenebilir. Suriye'nin geleceğinin nasıl olacağına sadece Suriye halkı karar verebilir. Putin'in avukatı olduğu fikirler tam olarak bunlardır."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kremlin'den Erdoğan'ın sözlerine cevap geldiKremlin'den Erdoğan'ın sözlerine cevap geldiKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın avukatı değil, uluslararası hukukun savunucusu olduğunu vurguladı.
'Berbat' diyen Trump'a İran'dan sert tepki'Berbat' diyen Trump'a İran'dan sert tepkiİran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "İran'ın nükleer anlaşmaya bağlılığı" konusundaki sözlerine tepki gösterdi.
Netanyahu'ya şok! Almanya'dan İsrail'e misillemeNetanyahu'ya şok! Almanya'dan İsrail'e misillemeİsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile olan görüşmesini iptal etmesinina ardından, Gabriel de Netanyahu'nun telefonuna çıkmadı.
AB raportöründen küstah açıklama 'Kritik gün cuma'AB raportöründen küstah açıklama 'Kritik gün cuma'Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Kati Piri, Türkiye ile müzakerelere devam etmenin mantıklı gelmediğini söyledi
Uçan araba artık hayal değilUçan araba artık hayal değilKitty Hawk adlı uçan araba, ilk deneme uçuşundan başarıyla geçti.
ABD'li komutanın yanındaki isim bakın kim çıktı!ABD'li komutanın yanındaki isim bakın kim çıktı!Karaçok Dağı bölgesinde Türk jetleri tarafından bombalanan hedeflerin olduğu bölgeyi inceleyen ekipte skandal bir ismin de yer aldığı ortaya çıktı.
  • Merkel'den AB’ye küstah Türkiye çağrısı!26 Nisan 2017 Çarşamba 12:40
  • Kuzey Kore sınırında füzeler peş peşe ateşlendi26 Nisan 2017 Çarşamba 11:12
  • ABD dünyaya servis etti! Örgütün sözde başkenti26 Nisan 2017 Çarşamba 11:00
  • Kriz! İtalya ve Yunanistan'a acil yardım çağrısı26 Nisan 2017 Çarşamba 10:37
  • Trump, ilk 100 günde duvara tosladı!26 Nisan 2017 Çarşamba 10:29
  • ABD Rusya sınırına F-35 konuşlandırıyor26 Nisan 2017 Çarşamba 08:59
  • Türkiye Sincar'ı vurdu, ABD'den ikinci açıklama26 Nisan 2017 Çarşamba 08:49
  • ABD'den yeni hamle! Kurmaya başladılar26 Nisan 2017 Çarşamba 08:12
  • İsrail durmuyor! Tepki çeken bir imza daha26 Nisan 2017 Çarşamba 07:51
  • Paraguay'da yüzyılın soygunu26 Nisan 2017 Çarşamba 07:50
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri