Diyarbakır'da, aralarında 3 gün önce başlayan husumet nedeniyle dün barıştırılan 'Tokur' ile 'İnci' ailesi fertleri arasında, bugün yeniden kavga etti. Silahların kullanıldığı kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Merkez Yenişehir İlçesi Şehitlik semtinde oturan Tokur ve İnci aileleri arasında öğrenilemeyen bir sebeple 3 gün önce silahlı kavga çıktı. Silahlı kavga sonrası aralarında husumet meydana gelen 'İnci' ile 'Tokur' ailesi fertleri arasında mahalle kahvesindeki araya girenler tarafından barıştırıldı. Ancak, 2 aile arasında bugün yine alevlenen kavganın, silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen polis geniş güvenlik önlemi aldı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede yaklaşık 500 metrelik caddede 5 ayrı noktada çatışma izlerine rastlandı. Olay yeri inceleme ekipleri, kovanların bulunduğu noktalara çok sayıda numaratör yerleştirirken, olayla ilgili polisin güvenlik önlemi ve çalışması devam ediyor.
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Dün barıştılar bugün çatıştılar! Yaralılar var
Diyarbakır'da, aralarında 3 gün önce başlayan husumet nedeniyle dün barıştırılan 'Tokur' ile 'İnci' ailesi fertleri arasında, bugün yeniden kavga etti. Silahların kullanıldığı kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
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