26 Nisan 2017 Çarşamba30 Recep 1438
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ABD'li komutanın yanındaki isim bakın kim çıktı!

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ABD'li komutanın yanındaki isim bakın kim çıktı!
Karaçok Dağı bölgesinde Türk jetleri tarafından bombalanan hedeflerin olduğu bölgeyi inceleyen ekipte skandal bir ismin de yer aldığı ortaya çıktı.
ABD'li komutanın yanındaki isim bakın kim çıktı! ABD'li komutanın yanındaki isim bakın kim çıktı! ABD'li komutanın yanındaki isim bakın kim çıktı!

Fotoğraflarda ABD'li komutanın yanındaki ismin PKK'lı arananlar listesinde yer alan "Şahin Cilo" kod adlı Ferhat Abdi Şahin olduğu belirlendi.

Suriye'nin kuzeydoğusunda Cizre'nin karşısına düşen hattaki PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin Karaçok Dağı bölgesinde Türk jetleri tarafından bombalanan hedeflerinde incelemede bulunan ABD'li askeri danışmanın yanındaki kişi, PKK üyesi Şahin Cilo kod adlı Ferhat Abdi Şahin çıktı. Ferhat Abdi Şahin, PKK / KCK üyesi olarak İçişleri Bakanlığı'nın terör suçundan arananlar listesinde 9. sırada yer alıyor. Listede, Murat Karayılan ile Fetullah Gülen de bulunuyor.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok Dağı bölgesindeki, terör hedeflerine pazartesiyi salıya bağlayan gece yarısı saat 02.00'de hava harekatı düzenlenmişti. Harekat; F-4E jetleri bulunan Korsan çağrı kodlu 171. filo ile F-16 uçaklara sahip Pars çağrı kodlu 181. filoya ait savaş uçakları ile düzenlendi. Karaçok Dağı bölgesinde, 19 terör hedefi havadan vuruldu. PYD bölgesinde askeri danışman olarak bulunan bulunan ABD Özel Kuvvetler subaylarının dün bombalanan bölgelerde yaptıkları inceleme fotoğraflara yansıdı.

O fotoğrafta ABD'li askeri danışmanın yanında bulunan ve bombalanan sahayla ilgili bilgi verdiği değerlendirilen kişinin Şahin Cilo kod adlı PKK üyesi Ferhat Abdi Şahin olduğu anlaşıldı. Ferhat Abdi Şahin, İçişleri Bakanlığı'nın terör suçundan arananlar listesinde 9. sırada yer alıyor. Listede; Ferhat Abdi ŞAHİN - Suriye Afrin - PKK/KCK - ARANIYOR" ifadesi yer alıyor.

PKK, ABD'nin terör örgütleri listesinde bulunuyor. İçişleri Bakanlığı'nın terörden aranlar listesinde yer alan bir kişinin PKK'yı terör örgütü kabul eden ABD'li bir askeri danışmanın yanında bulunması bu açıdan oldukça ilgi çekici.

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