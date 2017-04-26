26 Nisan 2017 Çarşamba30 Recep 1438
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Büyük operasyonda ele geçirildi!

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Büyük operasyonda ele geçirildi!
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik 81 ilde operasyon başlatıldı. İçişler Bakanı Soylu gözaltına alınanların sayısını açıkladı.
Büyük operasyonda ele geçirildi! Büyük operasyonda ele geçirildi! Büyük operasyonda ele geçirildi!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 81 ilde 8 bin 500 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 72 ilde bin 120 kişi gözaltına alındı.

ÖRGÜTE AİT YÜKLÜ MİKTARDA DÖVİZ VE ALTIN

FETÖ'nün mahrem imamlarına yönelik operasyonda gözaltı sayısı 1120 'ye yükseldi. Himmet listeleri ile örgüte ait yüklü miktarda altın ve döviz ele geçirildi

Emniyet'teki FETÖ yapılanmasına yönelik 72 ilde gerçekleştirilen operasyonda bin 20 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında FETÖ'nün Emniyet Teşkilatı içerisindeki mahrem yapılanması içinde bulunduğu belirtilen 4 bin 900 kişinin tespit edildiği ve tümü için arama ve gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütün emniyet teşkilatı içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik İstihbarat Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 72 ilde 8 bin 500 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda şu ana kadar bin 120 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

4 BİN 900 ŞÜPHELİ

İstihbarat Daire Başkanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın yaptığı çalışmalarda, FETÖ'nün emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanması içinde bulunduğu belirtilen 4 bin 900 kişiyi tespit ettiği öğrenildi. Başsavcılık 4 bin 900 şüpheli hakkında arama ve gözaltı kararı verdiği öğrenildi. Bu şüphelilerden yaklaşık bin 500'ünün cezaevinde bulunduğu, bir kısmının ise yurt dışına kaçtığı belirtildi. Türkiye'de bulunduğu belirlenen FETÖ'nün emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanması içindeki elemanlarına yönelik ise sabah erken saatlerde operasyon yapıldığı belirtildi.

BAKAN SOYLU:  BİN 120 GÖZALTI VAR

İçişleri Bakanı Soylu "Bu sabah 81 ilde yapılan bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Halen devam etmektedir. Şu ana kadar 72 ilde bin 120 mahrem imam gözaltına alınmıştır. Bu, Türkiye Cumhuriyeti devleti açısından önemli bir adımdır" dedi.

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