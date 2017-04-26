26 Nisan 2017 Çarşamba30 Recep 1438
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Hükümetten kritik erken seçim açıklaması

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Hükümetten kritik erken seçim açıklaması
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, erken seçim olacağı yönündeki iddialar yanıt verdi. Akdağ, AK Parti'nin gündeminde erken seçimin olmadığını söyledi.
Hükümetten kritik erken seçim açıklaması Hükümetten kritik erken seçim açıklaması Hükümetten kritik erken seçim açıklaması

Sağlık Bakanı Recep Akdağ erken seçim iddiaları ile ilgili, "Erken seçim ihtiyacı yok, gündemde değil" diye konuştu.

AK Parti’de çıkan Olağanüstü Kurultay haberleri hakkında olağan bir kongre beklendiğini söyleyen Akdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımız kurduğu partiye dönecek. Yolumuza devam edeceğiz. Olağan bir kongre bekleniyor. Cumhurbaşkanımız evet genel başkanlığa adayım dediğinde biz onu şerefle genel başkanlığa getireceğiz. Erken seçim ihtiyacı yok, gündemde değil. Güçlü bir iktidar var" diye konuştu.

UYUM YASALARI

Akdağ'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

"Ana muhalefet partisinin tutunmaya takındığı bir tarz var. CHP bu anayasa ne söylüyorsa, uyum yasalarına katkı vermeli. Bunu engelleyeceğiz derse biz yine bu yasaları çıkarırız. Memleketin işi uzar. Bu bir yol değil zaman çok kıymetli. Uyum yasalarını geciktirmek yol değil, bize zaman lazım.

Sayın Binali Yıldırım’ın tutumu diyaloga çok uygun. Uyum yasalarını görüşmek isterlerse olumlu karşılanacaktır.

AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER

Türkiye’nin Avrupa Birliği serüveni tek taraflı bir iş değil. İki tarafın da iyiliği için olacak bir proje. Bu bir medeniyet projesi, bunun için girmeye çalışıyoruz. Ekonomik açıdan da faydası var. Güçlenen bir Türkiye politikada bazı çevreleri biraz endişelendiriyor.

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM

Tütün mücadelesinde Dünya Sağlık Örgütü’nden şampiyonluk ödülü aldık. Hastalık yükünü azalttık. Sıtma, zatürreler, verem... Tütün, obezite,hareketsizlikle mücadeleye odaklandık. Yeni denetlemeler, kuruluşlar söz konusu. Kapalı alanlarda sigara içilmesine kesinlikle müsade etmeyeceğiz. Obeziteyle mücadeleye okullardan başlayacağız. Restoranlardaki kalori ölçüleri belirginleştirilecek.

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