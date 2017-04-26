CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, referandum sonucunu AİHM'ye taşıyacaklarını açıkladı.
26 Nisan 2017 Çarşamba30 Recep 1438
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CHP'den yeni referandum hamlesi!
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