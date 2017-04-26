26 Nisan 2017 Çarşamba30 Recep 1438
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Hatay'da iki karakola havanlı saldırı

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Hatay'da iki karakola havanlı saldırı
TSK: PYD- YPG Hatay'da iki karakola havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıya misliyle karşılık verildi. Can kaybı olmadı
Hatay'da iki karakola havanlı saldırı Hatay'da iki karakola havanlı saldırı Hatay'da iki karakola havanlı saldırı

Afrin'den Hatay'daki 2 hudut karakoluna saldırı yapıldı. TSK'dan yapılan açıklamada, Gökhan ve Kızılçat karakollarına yapılan saldırıda zaiyat yaşanmadığı belirtildi.

TSK'dan yapılan açıklama:

"26 Nisan 2017 tarihinde saat 09:00 sularında, PYD/PKK/YPG işgali altındaki Afrin bölgesinden Hatay’ın Hassa ilçesi sınırlarındaki Gökhan Hudut Karakoluna havan saldırısında bulunulmuştur. Karakola isabet eden havanın patlaması sonucu herhangi bir zayiat (can kaybı/yaralanma) olmamış, karakolun bazı yerlerinde hasar oluşmuştur. Hudut emniyet görevindeki güvenlik kuvvetlerimize yönelik, PYD/PKK/YPG kontrolündeki Suriye topraklarından açılan ateşe, havan tespit radarı ile yapılan yer tespitini müteakip derhal bölücü terör örgütü hedeflerine meşru müdafaa kapsamında misli ile mukabelede bulunulmuştur. 

Yine, 26 Nisan 2017 tarihinde, saat 12:00 sularında Hatay ili Hassa ilçesi güneyinde bulunan Kızılçat Hudut Karakolumuza, Suriye Rejim güçlerinin kontrolünde olduğu değerlendirilen bölgeden havan/top atışıyla saldırıda bulunulmuş; Karakol bölgesine isabet eden havanın patlaması sonucu herhangi bir zayiat (can kaybı/yaralanma) olmamış, hasar oluşmamıştır. Hudut emniyet görevindeki güvenlik kuvvetlerimize yönelik, Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki Suriye topraklarından açılan ateşe, havan tespit radarı ile yapılan yer tespitini müteakip derhal meşru müdafaa kapsamında misli ile mukabelede bulunulmuştur."

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