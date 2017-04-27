27 Nisan 2017 Perşembe30 Recep 1438
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82 FETÖ'cü gözaltına alındı

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82 FETÖ'cü gözaltına alındı
Ankara merkezli 81 ilde yapılan FETÖ operasyonları kapsamında Gaziantep'te 82 kişi gözaltına alındı.
82 FETÖ'cü gözaltına alındı 82 FETÖ'cü gözaltına alındı 82 FETÖ'cü gözaltına alındı

Ankara merkezli 81 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda Gaziantep'te 82 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün emniyet teşkilatı içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda Gaziantep'te de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 82 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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