27 Nisan 2017 Perşembe1 Şaban 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
  • “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:23Güneş 06:01Öğle 13:09İkindi 16:56Akşam 20:04Yatsı 21:34
    • 20°C Adana
    • 15°C Adıyaman
    • 11°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 10°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 12°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 9°C Balıkesir
  • BIST: 94.522 -0.12
  • Altın: 146,012 0.35
  • Dolar: 3,5747 -0.30
  • Euro: 3,8889 -0.77

Seçim öncesi şok! Fransız yargısı peşine düştü

»
Seçim öncesi şok! Fransız yargısı peşine düştü
Avrupa Parlamentosu, hakkında yolsuzluk iddiaları bulunan cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen için Fransız yargısından gelen dokunulmazlık kaldırma taleplerini işleme aldı.
Seçim öncesi şok! Fransız yargısı peşine düştü Seçim öncesi şok! Fransız yargısı peşine düştü Seçim öncesi şok! Fransız yargısı peşine düştü

Avrupa Parlamentosu, hakkında yolsuzluk iddiaları bulunan Fransa'nın cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen için Fransız yargısından gelen dokunulmazlığını kaldırma talebini işleme aldı.

Fransız mahkemelerinden gelen talebin, Avrupa Parlamentosu'nun konuyla ilgilenen birimine iletildiği belirtildi.

Marine Le Pen hakkında, Avrupa Birliği'nde aldığı fonları kendi partisi Ulusal Cephe'nin çalışmalarında kullandığı suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Le Pen'in, Ulusal Cephe'de çalışan danışmanları Avrupa Parlamentosu'nda çalışıyormuş gibi gösterip, danışmanların maaşlarını Avrupa Birliği'nin ilgili fonundan karşıladığı iddia edilmişti.

İFADE VERMEYİ REDDETMİŞTİ

Daha önce dosyaya bakan hakimler, Marine Le Pen'i ifade vermeye çağırmış ancak aşırı sağcı lider cumhurbaşkanlığı seçimleri sonuçlanmadan ifade vermeye gitmeyeceğini açıklamıştı. Avrupa Parlamentosu üyesi olması nedeniyle dokunulmazlığı bulunan Le Pen, zorla ifade vermeye götürülemiyordu.

AB karşıtı politikalarıyla tanınan ve seçilmesi durumunda Fransa'nın AB'den ayrılmasını öngören 'Frexit' referandumuna gidileceği sözü veren Fransız lider ile ilgili dokunulmazlık kararının, AP'nin iç işleyişi nedeniyle en erken Temmuz ayında verilebileceği belirtiliyor.

DEAŞ DOSYASINDA DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILMIŞTI

Avrupa Parlamentosu daha önce başka bir dosyada Marine Le Pen'in dokunulmazlığını kaldırmıştı. Le Pen'in dokunulmazlığının kaldırılmasına neden olan dosya, Ulusal Cephe liderinin sosyal medyadan DEAŞ'ın infaz görüntülerini paylaşmasıyla alakalıydı.

Marine Le Pen, hakkında Avrupa Parlamentosu'na yapılan son dokunulmazlık kaldırma başvurusunun, cumhurbaşkanlığı öncesinde kendisine yönelik 'yargı eliyle komplo' olduğunu savunmuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Seçim öncesi şok! Fransız yargısı peşine düştüSeçim öncesi şok! Fransız yargısı peşine düştüAvrupa Parlamentosu, hakkında yolsuzluk iddiaları bulunan cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen için Fransız yargısından gelen dokunulmazlık kaldırma taleplerini işleme aldı.
Kremlin'den Erdoğan'ın sözlerine cevap geldiKremlin'den Erdoğan'ın sözlerine cevap geldiKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın avukatı değil, uluslararası hukukun savunucusu olduğunu vurguladı.
'Berbat' diyen Trump'a İran'dan sert tepki'Berbat' diyen Trump'a İran'dan sert tepkiİran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "İran'ın nükleer anlaşmaya bağlılığı" konusundaki sözlerine tepki gösterdi.
Netanyahu'ya şok! Almanya'dan İsrail'e misillemeNetanyahu'ya şok! Almanya'dan İsrail'e misillemeİsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile olan görüşmesini iptal etmesinina ardından, Gabriel de Netanyahu'nun telefonuna çıkmadı.
AB raportöründen küstah açıklama 'Kritik gün cuma'AB raportöründen küstah açıklama 'Kritik gün cuma'Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Kati Piri, Türkiye ile müzakerelere devam etmenin mantıklı gelmediğini söyledi
Uçan araba artık hayal değilUçan araba artık hayal değilKitty Hawk adlı uçan araba, ilk deneme uçuşundan başarıyla geçti.
  • ABD'li komutanın yanındaki isim bakın kim çıktı!26 Nisan 2017 Çarşamba 15:13
  • Merkel'den AB’ye küstah Türkiye çağrısı!26 Nisan 2017 Çarşamba 12:40
  • Kuzey Kore sınırında füzeler peş peşe ateşlendi26 Nisan 2017 Çarşamba 11:12
  • ABD dünyaya servis etti! Örgütün sözde başkenti26 Nisan 2017 Çarşamba 11:00
  • Kriz! İtalya ve Yunanistan'a acil yardım çağrısı26 Nisan 2017 Çarşamba 10:37
  • Trump, ilk 100 günde duvara tosladı!26 Nisan 2017 Çarşamba 10:29
  • ABD Rusya sınırına F-35 konuşlandırıyor26 Nisan 2017 Çarşamba 08:59
  • Türkiye Sincar'ı vurdu, ABD'den ikinci açıklama26 Nisan 2017 Çarşamba 08:49
  • ABD'den yeni hamle! Kurmaya başladılar26 Nisan 2017 Çarşamba 08:12
  • İsrail durmuyor! Tepki çeken bir imza daha26 Nisan 2017 Çarşamba 07:51
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri