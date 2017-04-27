Türkiye artık onay beklemeden vuracak

Ankara, Suriye ve Irak’a hava operasyonu öncesi müttefiklerinden onay beklemedi. Ancak koordinatlar vermek suretiyle, bombalanacak bölgelere ilişkin tüm muhataplar bilgilendirildi. Edinilen bilgiye göre ilk bilgilendirme, saat 02.00’da başlayan operasyondan 1,5 saat önce yapıldı. ABD, Rusya ve Kuzey Irak yönetimi haberdar edildi.

Sözkonusu paylaşım, harekât sırasında üçüncü ülke unsurlarına zarar vermemek için yapıldı. Buna rağmen bölgeden uzaklaşma fırsatı bulamayan PKK’lılardan en az 70’i bombalar altında imha edildi. Diğer yandan Türkiye’nin operasyon öncesi onay almasını gerektiren bir uluslararası zorunluluk bulunmuyor. Türkiye sözkonusu operasyonu, Irak ve Suriye sınırından yönelen PKK tehdidi kapsamında gerçekleştirdi. Ankara, BM Şartı’nın 51. Maddesi kapsamında doğal meşru müdafaa hakkını kullandı.

TEHLİKELİ BÖLGEDELER

Türkiye’de gerçekleştirilen çok sayıda terörist eylemin, Sincar ve Karaçok gibi merkezlerden koordine edildiği saptanmıştı. Türkiye, bu tespitlerin ardından uzunca bir süredir muhatabı olan üçüncü ülkelere, sınırdan itibaren 30 kilometre güneye çekilmeleri yönünde uyarılarda bulunuyordu. Ancak buna rağmen başta ABD olmak üzere çeşitli ülkeler, müttefik olarak gördükleri PKK/PYD terör örgütüyle planlamalarını bu bölgelerde gerçekleştiriyorlardı. Bu durum bilindiği için Ankara, operasyon öncesi bilgilendirmelerde de titiz davrandı.

Yeni Şafak