Emniyet'te operasyon! 9 bin 103 polis açığa alındı

Emniyet Genel Müdürlüğünde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada kapsamında 9 bin 103 polis görevden uzaklaştırıldı.
Emniyet'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:
"667 sayılı Olağanüstü Hal kapsamında alınan tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 9103 emniyet teşkilatı mensubu görevden uzaklaştırılmıştır."
Operasyondan alınan son bilgilere göre il il açığa alınan polislerin sayısı da belli oldu.
İşte açıklanan o iller ve açığa alınan polis sayısı;
İstanbul: 2500
Ankara: 1350
Diyarbakır: 560
Konya: 320
Adana: 270
Samsun: 200
Kahramanmaraş: 114
Mersin: 105
Adıyaman: 104
Muş: 51
Manisa: 49
Tekirdağ: 23
Kırklareli: 7
Edirne: 5