Emniyet'te operasyon! 9 bin 103 polis açığa alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 9 bin 103 emniyet teşkilatı mensubunun görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada kapsamında 9 bin 103 polis görevden uzaklaştırıldı.

Emniyet'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"667 sayılı Olağanüstü Hal kapsamında alınan tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 9103 emniyet teşkilatı mensubu görevden uzaklaştırılmıştır."

Operasyondan alınan son bilgilere göre il il açığa alınan polislerin sayısı da belli oldu.

İşte açıklanan o iller ve açığa alınan polis sayısı;

İstanbul: 2500

Ankara: 1350

Diyarbakır: 560

Konya: 320

Adana: 270

Samsun: 200

Kahramanmaraş: 114

Mersin: 105

Adıyaman: 104

Muş: 51

Manisa: 49

Tekirdağ: 23

Kırklareli: 7

Edirne: 5