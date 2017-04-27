27 Nisan 2017 Perşembe1 Şaban 1438
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Saadet'ten GÜL açıklaması

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Saadet'ten GÜL açıklaması
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Saadet'ten GÜL açıklaması Saadet'ten GÜL açıklaması Saadet'ten GÜL açıklaması

Bir gazetecinin "11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Saadet Partisi'nin başına geçeceği" yönündeki iddiaları sorması üzerine Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Bize gelen bir bilgi yok. Yalnız biz AK Parti'nin içerisinde bugüne kadar AK Parti'nin politikalarına destek veren arkadaşlarımızın, gördükleri bu yanlışlardan dolayı, öncelikle AK Parti içerisinde ciddi olarak bu işi düzeltecek bir tavra girmelerini temenni ederiz. Faydalı olur, hayırlı olur. Ancak bizim kucağımız herkese açık. Bizimle beraber bu sahada bizim üslubumuzla, kavga etmeden, dik durarak ülke meselelerinin çözümünde bize destek verirlerse elbette memnuniyet duyarız. Bu arkadaşlarımızla da her zaman görüşmeye hazırız ve görüşürüz de."

"GENEL KONGREMİZİN VERECEĞİ BİR KARARLA OLUR"

Karamollaoğlu, "Başa geçme konusu... Bu bizim tabanımızın, genel kongremizin vereceği bir kararla olur. Ama ben tekrar ifade ediyorum, Türk siyasetinde verimli çalışmalar yapan bütün arkadaşlarımızı, gerek AK Parti'nin içerisinde bulunanlar gerekse başka partilerin içerisinde bulunan arkadaşları biz aramızda görmekten büyük memnuniyet duyarız. Sayın Abdullah Gül görevi devraldığımda arayıp tebrik etmişti, kendisine iadeyi ziyarette bulunamadım bugüne kadar. İlerleyen günlerde ziyaret etmeyi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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