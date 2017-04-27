81 maddelik hamle hazır!

Hükümet, işadamlarının önünü açacak, üretime büyük destek verecek 81 maddelik paketin hayata geçirilmesi için düğmeye bastı. Üretim paketi kapsamında Organize Sanayi Bölgeleri'ne (OSB) vergi indirimi geliyor. İşadamlarının özel endüstri bölgeleri kurmalarının önü açılıyor. Sanayiciler OSB'lerde daha ucuza parsel alıp parayı üretim için gerekli olan makine gibi donatımlara yatırma olanağı bulacak. Bazı gazetecilerle sohbet eden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, paketin detaylarını anlattı.



ŞEHİR DIŞINA TAŞINACAK: Anadolu'nun her yerinde sanayi siteleri var. Bunlar şehir içinde kaldı. Sanayi sitelerini şehrin dışına taşımak istiyoruz. Bunları teşvik edeceğiz.



PLANLI SANAYİYE TEŞVİK: Sanayilerin bulunduğu yerler yüzde 30-35 planlı bölgelerde; diğerleri tarla ortasında. OSB'lerin problemlerini çözüyoruz. OSB'ye yol, su elektrik bağlantısı, doğalgaz geçse de sağlayamıyoruz. Bunları bağlayacağız.



VERGİ AZALACAK: OSB'lerde emlak vergilerini düşürüyoruz. OSB kuruluş süresini 2- 2.5 yıldan 6 aya indiriyoruz.



YÜZDE 25 İNDİRİMLİ: Sanayi parsellerinin yüzde 25 kârla sanayiciye satılmasını sağlayacağız. Şimdi yüzde 300, 400, 500 kârla yapılıyor. Parseller çok pahalı. Sanayiciye 'sana ucuz parsel veriyoruz' diyeceğiz. Yoksa sanayici parasını arsaya harcıyor.

SABAH