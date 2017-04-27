27 Nisan 2017 Perşembe1 Şaban 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
  • “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:23Güneş 06:01Öğle 13:09İkindi 16:56Akşam 20:04Yatsı 21:34
    • 26°C Adana
    • 20°C Adıyaman
    • 14°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 16°C Amasya
    • 17°C Ankara
    • 26°C Antalya
    • 18°C Artvin
    • 18°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 94.756 0.25
  • Altın: 144,905 -0.80
  • Dolar: 3,5635 -0.31
  • Euro: 3,8869 -0.05

Cumhurbaşkanını Saadet belirleyecek

»
Referandumun sonucunu en doğru tahmin eden Murat Gezici’den dikkat çekici tespitler...
Cumhurbaşkanını Saadet belirleyecek
Cumhurbaşkanını Saadet belirleyecek Cumhurbaşkanını Saadet belirleyecek Cumhurbaşkanını Saadet belirleyecek

 Referandum sonuçlarını en yakın ölçen Gezici Araştırma Şirketi sahibi Murat Gezici, Saadet Partisi’nin referandumda önemli rol oynadığını söyledi. Gezici, “Karamollaoğlu, hayır cephesindeki 15 puanlık oyun kalıcı, kalıtsal bir şekilde hayırda kalmasını dinamiklemiştir. Seçimin kazananı kim derseniz, birinci sırasında Temel Karamollaoğlu vardır” dedi.

.cumhurbaskanini_saadet_belirleyecek2642017542.jpg

SAADET BARAJI GEÇER

Gezici, “2018’de Millî Görüş’ün yüzde 10’luk barajı geçme ihtimalini çok yüksek görüyorum. Çünkü AK Parti’den kopan Millî Görüşçülerin eğitim, kültür, gelir seviyesi yüksek. 32 şehirde yoğun bir şekilde yaşıyorlar. Bir şekilde hayatın merkezinde yer alıyorlar. Bu 32 şehir, Türkiye ekonomisinin yüzde 70’lik kısmına sahiptir” şeklinde konuştu.  

“SAADET’İ YANINA ALAN KAZANIR”

2019 seçimlerinde Saadet Partisi’nin kilit olacağını ifade eden Gezici, “Yani Saadet Partisi’nin desteğini alan taraf cumhurbaşkanını belirleyecektir. Türkiye’deki Millî Görüşçülerin oranını yüzde 16 olarak ifade edebiliriz. Yaptığımız anketlerde, ‘Erbakan Hoca’nın kurduğu Saadet Partisi’nin barajı geçeceğini bilseniz oy verir misiniz?’ sorusuna toplumun yüzde 16’sı evet diyor. Baraj sorunu olmasa Saadet Partisi’ne oy verecek yüksek bir seçmen kitlesinin olduğu görülüyor” dedi. 
 
Gezici Araştırma Şirketi sahibi Murat Gezici, referandum sonuçlarına ilişkin tespitlerini Millî Gazete ile paylaştı. Referandum sonuçlarını en yakın ölçen sürpriz anketçi Murat Gezici, Saadet Partisi’nin referandumda önemli rol oynadığını söyledi. Gezici, “Karamollaoğlu, hayır cephesindeki 15 puanlık oyun kalıcı, kalıtsal bir şekilde hayırda kalmasını dinamiklemiştir. Seçimin kazananı kim derseniz, birinci sırasında Temel Karamollaoğlu vardır” dedi. 2018 yılında Saadet Partisi’nin yüzde 10’luk seçim barajını geçebileceğini söyleyen Gezici, 2019’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde de Saadet Partisi’nin belirleyici olacağını ifade etti. Gezici, KKTC cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı, 7 Haziran genel seçimlerinin sonuçlarını bilmişti. Son olarak 16 Nisan’da yapılan referandum sonuçlarını en doğru bilen anketçi oldu.
 
Saadet Partisi’nin duruşu referandum sonuçlarına nasıl bir etki yaptı?

Saadet Partisi’nin referandumda tercihlerini hayır yönünde kullanacaklarını açıklaması sürecin hayırlı olacağına yönelik bir algı oluşturdu. Saadet Partisi, süreç boyunca birleştirici, sağduyulu bir dil kullanmıştır. Saadet Partisi, Türk toplumunun büyük değerler verdiği bir partidir. Hayatında bir kez dahi olsa oy verenlerin oranı yüzde 40 civarındadır. Türkiye’deki seçmenlerin yüzde 40’ı Saadet Partisi’ne yani Millî Görüş’e oy vermiştir. Saadet Partisi’nin sağduyulu, bütünleştirici bir dil kullanarak hayır tercihini anlatması, bunun siyasi bir seçim olmayıp anayasa oylaması olduğunu ifade etmesi, genel olarak seçmeni düşünmeye sevk etmiştir. İlk defa bir seçimde, önyargıyla değil, düşünerek oy verilmesi gerekliliği söylemi öne çıkmıştır. Saadet Partisi, önyargı ile ‘hayır’ dememiştir. Millî Görüş’e yakışan bir davranış biçimiyle, seçmeni düşünmeye itmiştir. Bu söylem etkili bir dile dönüşmüştür. AK Parti içerisindeki eski Saadet Partili seçmenin de kararlı bir şekilde hayır demesinde etkili olmuştur.  

SAADET’İN DESTEĞİNİ ALAN, CUMHURBAŞKANI OLACAK

Millî Görüş’ün Türk siyasetinde ve toplumdaki gücü nedir?


AK Parti içerisindeki ‘hayır’ diyenlerin yüzde 95’i Millî Görüşçüdür. Saadet Partisi’nin barajı geçemeyeceğini düşünen seçmen AK Parti’ye oy vermektedir. Bu süreçte Saadet Partisi’nin toplum üzerinde ne kadar etkili olduğunu gördük. Saadet Partisi 2019 seçimlerinde kilit olacaktır. Yani Saadet Partisi’nin desteğini alan taraf cumhurbaşkanını belirleyecektir. Türkiye’deki Millî Görüşçülerin oranını yüzde 16 olarak ifade edebiliriz. Yaptığımız anketlerde, ‘Erbakan Hoca’nın kurduğu Saadet Partisi’nin barajı geçeceğini bilseniz oy verir misiniz?’ sorusuna toplumun yüzde 16’sı evet diyor. Baraj sorunu olmasa Saadet Partisi’ne oy verecek yüksek bir seçmen kitlesinin olduğu görülüyor. Bu seçmenin aşağı yukarı dörtte birinin referandumda hayır diyeceği bütün araştırmalarımızda görülüyordu. Yaptığımız 15 ankette her dört Millî Görüşçüden birisinin hayır oyu vereceğini söylüyorduk. Bunlar ülkesiyle ilgili kaygı duyan seçmendi. Sayın Erdoğan’a güveniyorlar ama ülkeyi daha iyi yönetemediğini düşünerek hayır dedikleri görülüyor. 

 SAADET, 2018’DE YÜZDE 10 BARAJINI GEÇEBİLİR

Saadet Partisi yükselen bir trend yakaladı diyebilir miyiz?

Önümüzdeki süreçte Millî Görüşçüler, çok önemli kritik pozisyona gelebilir. 2018’de Millî Görüş’ün yüzde 10’luk barajı geçme ihtimalini çok yüksek görüyorum. Çünkü AK Parti’den kopan Millî Görüşçülerin eğitim, kültür, gelir seviyesi yüksek. 32 şehirde yoğun bir şekilde yaşıyorlar. Bir şekilde hayatın merkezinde yer alıyorlar. Bu 32 şehir, Türkiye ekonomisinin yüzde 70’lik kısmına sahiptir. İstanbul’da, Ankara’da ‘hayır’ın öne geçmesi, Kocaeli, Konya gibi şehirlerde hayır oylarının yoğun hissedilmesi Millî Görüşçülerin birçok konuda hassasiyet gösterdiğini ortaya koyuyor. Söz konusu bu kitle STK’larda görev alan eğitim, kültür, gelir seviyesi yüksek ve toplumun sinerjisinin yüzde 12’sine etki etmektedir. AK Parti’nin içinden çıkan yüzde 4,5’luk ‘hayır’ın yüzde 95’i Millî Görüş geleneğindendir. Bu kitlenin toplum içerisindeki etkileşimi yüzde 12’yi bulabiliyor. Önümüzdeki süreçte Millî Görüşçüler bir zincir halkasına dönüşebilir.  

SEÇİMİN KAZANANI TEMEL KARAMOLLAOĞLU

Sizce referandumun kazananı kim?

Karamollaoğlu, hayır cephesindeki 15 puanlık oyun kalıcı, kalıtsal bir şekilde hayırda kalmasını dinamiklemiştir. CHP’nin 25 puanlık bir oy oranı var. MHP’den yaklaşık yüzde 7’lik bir oy potansiyeli kalmıştır. HDP’den de yüzde 8,5’lik bir oy kalmıştır. Diğer partilerden gelen oylarla birlikte merkez sağdaki oylar yaklaşık yüzde 15’tir. Bunu mobilize eden aslında Temel Bey’dir. Marjinal olarak ifade edilen hayırcıların aslında marjinal olmadığının, toplumun bir değeri olduğunun, Türkiye mozaiği olduğunun topluma anlatılmasında önemli bir isim ve değer olmuştur. Seçimin kazananı kim derseniz, birinci sırasında Temel Karamollaoğlu vardır. 

SAADET’İN DİLİ SEÇMENİN YÜZDE 70’İNE HİTAP ETTİ

Karamollaoğlu’nun açıklamaları ikna edici miydi?

Sayın Karamollaoğlu’nun dili muhafazakâr ve milli bir dildir. Türkiye’deki seçmenin yüzde 70’i muhafazakâr ve millidir. Siyasi liderlere baktığımızda en çoğul dile Sayın Temel Karamollaoğlu’nun hâkim olduğunu görüyoruz. Gerek merkezdeki parti seçmenini gerek muhafazakâr seçmeni kutuplaştırmadan, bütünleştirici bir dille onlara çağrıda bulunmuştur. Saadet Partisi’ne karşı son 10 yıldır kamuoyundan gizleme, sindirme politikası izleniyor. Saadet Partisi, referandum sürecinde kamuoyunda çok yer aldı ve bununla birlikte güven tazeledi. Saadet Partisi bu sürecin en kazananıdır. Sayın Karamollaoğlu kamuoyunda ne kadar fazla görülürse o kadar çok sinerji yakalanır. AK Parti’den kopan oy da bunun bir göstergesiydi.  

MHP’Lİ SEÇMEN SAADET’E OY VEREBİLİR

Gezici, “MHP’nin yüzde 80’lik kitlesinin Saadet Partisi’ne olumlu baktığını görüyoruz. MHP’li seçmene ‘Saadet Partisi’ne oy verebilir misiniz?’ dediğimizde, evetlerin oldukça yüksek olduğu görülüyor” diye konuştu.
Karamollaoğlu’nun ‘hayır’ demesi ‘düşünün’ demesi MHP’li seçmeni de etkilemiştir. Onların hayır söylemini etkili bir şekilde hayırda kararlı kılmıştır. Eğer Saadet Partisi de evet deseydi MHP’de de ciddi bir kayma olabilirdi. MHP’nin yüzde 80’lik kitlesinin Saadet Partisi’ne olumlu baktığını görüyoruz. MHP’li seçmene “Saadet Partisi’ne oy verebilir misiniz?” dediğimizde, evetlerin oldukça yüksek olduğu görülüyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
PKK'lı teröristler Donald Trump'a yalvardıPKK'lı teröristler Donald Trump'a yalvardıTSK'nın Sincar ve Karaçok'ta yaptığı operasyonun ardından büyük kayıp veren teröristler için PKK yandaşı kadınlar ağlamaya başladı.
Yerli füze "KAAN" görücüye çıkıyorYerli füze "KAAN" görücüye çıkıyorTürkiye'nin ulusal füze ve roket programlarına öncülük eden ROKETSAN'ın yerli KAAN füzesi ve silah sistemi, ilk kez 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) sergilenecek.
300 bin dolarlık çantayı çalan tanıdık çıktı!300 bin dolarlık çantayı çalan tanıdık çıktı!ABD’den bebeğiyle geldiği İstanbul’da hırsızlar tarafından 300 bin dolarlık mücevherle dolu çantası çalınan Deniz Kul’un hırsızları ailece sabıkalı çıktı.
Diyarbakır surlarına inen meleklerin sırrı çözüldüDiyarbakır surlarına inen meleklerin sırrı çözüldüSosyal medyada bir kaç gündür paylaşım rekoru kıran surlardaki meleklerin videosunun sır perdesi aralandı.
Açığa alınan 9 bin 103 polis memurunun tam listesiAçığa alınan 9 bin 103 polis memurunun tam listesiEmniyet Genel Müdürlüğü, FETÖ ile mücadele kapsamında 9 bin 103 polisi açığa aldı. Açığa alınan polislerin isim listesi de belli oldu.
Cumhurbaşkanını Saadet belirleyecekCumhurbaşkanını Saadet belirleyecekReferandumun sonucunu en doğru tahmin eden Murat Gezici’den dikkat çekici tespitler...
  • ABD'nin sinsi planına Türk operasyonu27 Nisan 2017 Perşembe 09:56
  • FETÖ'nün yeni hedefi ortaya çıktı!27 Nisan 2017 Perşembe 09:49
  • En yakınındaki isim öyle şeyler söyledi ki...27 Nisan 2017 Perşembe 09:43
  • Türkiye artık onay beklemeden vuracak27 Nisan 2017 Perşembe 08:38
  • AKPM raporunu PKK-FETÖ destekçileri hazırlamış!27 Nisan 2017 Perşembe 08:36
  • Emniyet'te operasyon! 9 bin 103 polis açığa alındı27 Nisan 2017 Perşembe 08:10
  • 82 FETÖ'cü gözaltına alındı27 Nisan 2017 Perşembe 05:56
  • Dün barıştılar bugün çatıştılar! Yaralılar var26 Nisan 2017 Çarşamba 20:50
  • Cumhurbaşkanı'nın çağrısı çığ gibi büyüdü26 Nisan 2017 Çarşamba 20:20
  • İddianame tamam! 12 sanık için 3'er kez müeebbet26 Nisan 2017 Çarşamba 19:10
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri