27 Nisan 2017 Perşembe1 Şaban 1438
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Canikli'den flaş kıdem tazminatı açıklaması

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Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Kıdem Tazminatı Fonu'nda sona geldik" derken "İşçilerimizin, çalışanlarımızın kazanılmış haklarında en ufak bir geriye dönüş olmayacak" dedi.
Canikli'den flaş kıdem tazminatı açıklaması
Canikli'den flaş kıdem tazminatı açıklaması Canikli'den flaş kıdem tazminatı açıklaması Canikli'den flaş kıdem tazminatı açıklaması

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, İstanbul Sanayi Odası(İSO) Meclisi'nin aylık olağan toplantısına katıldı. Canikli, meclis üyelerine hitaben yaptığı konuşmasında, Cumhurbaşlanlığı Hükümet Sistemi'nin neler getireceğine değinerek Türkiye'nin siyasi ve ekonomik durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Canikli 'Kıdem Tazminatı Fonu'nda da sona yaklaşıldığını söyledi.

"BİR GERİYE GİDİŞ KESİNLİKLE OLMAYACAK"

Varlık Fonu, Bireysel Emeklilik fonu gibi araçlarla bankaların üzerinde olan finansman yükünün dağıtılacağını belirten Canikli, Kıdem Tazminatı Fonu ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Piyasalara ciddi katkılar sağlayacak Kıdem Tazminatı Fonu'nda sona geldik. Bu sadece finansal piyasaya derinlik kazandıracak bir proje değil. Aynı zamanda üretim ve sanayinin içindeki gizli tehdidi, gizli yükü ve korkuyu ortadan kaldırılacak, rahatlatacak bir düzenleme olacak. Bu çok önemli biliyorsunuz. Şu anda birikmiş olan kümüle kıdem tazminatlarını realize etmeye kalkışın, Türkiye'de bu yükün altından kalkacak kaç firma vardır, bilemiyorum. Bu böyle kesinlikle devam etmez. Bu da firmalarımızın öngürülebilirliğini ortadan kaldırıyor. Her zaman bir tehdit. Şu yük kalsın, şu problem çözülsün, firmalarımızın uluslararası piyaslardaki değerinin yükseldiğini göreceğiz. Bu arada işçilerimizin, çalışanlarımızın mükteseplerinde en ufak bir geriye dönüş anlamında olmayacak, kesinlikle onu koruyacağız. Nihai olarak çalışnalarımız bu imkanı rakam itibariyle, oran itibariyle realize edilme aşamasında elde etmiş olacak. Bir geriye gidiş kesinlikle olmayacak."

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