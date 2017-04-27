Açığa alınan 9 bin 103 polis memurunun tam listesi

Emniyet Genel Müdürlüğü, FETÖ ile mücadele kapsamında 9 bin 103 polisi açığa aldı. Açığa alınan polislerin isim listesi de belli oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nin (EGM) 9 bin 103 polis için aldığı ihraç kararı deprem etkisi yarattı. Fetullahçı Terör Örgütü'yle irtibatlı olduğu değerlendirildiği için geçici süre görevden uzaklaştırılan polislerin isim listesi ise belli oldu. Haberimizden 26 Nisan 2017 tarihi itibariyle açığa alınan polislerin sıralı tam listesine ve görevlerine ulaşabilirsiniz.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada konuyla ilgili şöyle denildi: "667 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında alınan tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin 2'inci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit olduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 9 bin 103 Emniyet Teşkilatı mensubu görevden alınmıştır."

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115 EMNİYET MÜDÜRÜ, 60 AMİR...

Polislerden 2 bin 500'ü İstanbul'da bin 350'si Ankara'da görev yapıyordu. Açığa alınan polislerden 5'i 1. sınıf olmak üzere 115'i emniyet müdürü. 60'ı ise emniyet amiri. Listede 24 de başkomiser var. Polis memurlarının özellikle istihbarat ve terörle mücadele şubelerinde görevli olması ise dikkat çekti.