Facebook ve Twitter'da bir kaç gündür herkesin tartıştığı ve çeşitli yorumlara neden olan 'Diyarbakır surlarına inen melekler' görüntüsünün bir ilahi grubunun klip çekimi olduğu iddia edildi.
Tartışmaya neden olan görüntülerde, Diyarbakır surlarına uzak bir mesafeden çekilen görüntülerde, 5 tane beyaz elbiseli kadın görüntülenmişti.
27 Nisan 2017 Perşembe1 Şaban 1438
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Diyarbakır surlarına inen meleklerin sırrı çözüldü
Sosyal medyada bir kaç gündür paylaşım rekoru kıran surlardaki meleklerin videosunun sır perdesi aralandı.
Facebook ve Twitter'da bir kaç gündür herkesin tartıştığı ve çeşitli yorumlara neden olan 'Diyarbakır surlarına inen melekler' görüntüsünün bir ilahi grubunun klip çekimi olduğu iddia edildi.
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